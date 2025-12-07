Bonnie Blue: escándalo y detención en Bali

Su arresto generó polémica mundial por la ley en Indonesia que prohíbe producir contenido para adultos

La influencer y creadora de contenido para adultos Bonnie Blue (nombre real Tia Emma Billinger, 26 años) se vio envuelta la semana pasada en un polémico caso tras ser detenida en la isla de Bali, Indonesia. Las autoridades realizaban una investigación por posible producción de material pornográfico -una práctica prohibida por la estricta legislación moral del país- cuando allanaron un estudio en el distrito de Badung, donde supuestamente se estaba filmando contenido de carácter sexual.

El operativo tuvo lugar el 4 de diciembre de 2025, tras una denuncia ciudadana. En la acción policial se detuvo a 18 personas, entre ellas a Bonnie Blue y 17 hombres de entre 19 y 40 años, de distintas nacionalidades extranjeras. Además, incautaron evidencia como cámaras, artículos sexuales, ropa con marca “School Bonnie Blue” y una camioneta señalada como su “Bangbus”.

Tras el arresto, 14 de los detenidos -todos australianos- fueron liberados sin cargos. Pero Bonnie Blue y tres ciudadanos británicos siguen bajo investigación. Su pasaporte fue confiscado por inmigración, y las autoridades locales mantienen el caso abierto.

Este hecho ha generado fuerte repercusión internacional: la detención de una figura mediática reconocida, la supuesta producción de pornografía en un país con leyes muy estrictas, y la invitación explícita, según sus redes, a jóvenes australianos recién graduados para participar en sus eventos “Schoolies”.

Los polémicos inicios

Bonnie Blue comenzó su carrera de forma dramática: tras mudarse a Australia pasó de trabajar en reclutamiento a ser modelo webcam, y en 2023 dio el salto a plataformas de contenido para adultos.

Su ascenso fue vertiginoso gracias a contenidos siempre al límite, el más destacado: en 2025 declaró haber tenido relaciones sexuales con 1057 hombres en un solo día, un récord sexual que despertó tanto fascinación mediática como críticas intensas.

Sin embargo, esos “récords” ya venían acompañados de controversias previas. Su estilo provocador y explícito le ganó alertas de abuso, explotación sexual de jóvenes adultos, y cuestionamientos éticos sobre consentimiento.

Finalmente, su presencia en línea explotó en un conflicto público cuando fue expulsada de la plataforma OnlyFans: la compañía consideró que su proyecto de un “evento extremo” (una especie de “zoológico humano” donde ella se encerraría desnuda en una caja de cristal para encuentros íntimos) violaba sus políticas.

