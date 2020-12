La Bomba, enojada por como se trató el tema de las muertes de sus familiares en 'En contacto'

Cuando fallecieron la abuelita y la madre de Adriana Sánchez en el programa 'En contacto', de Ecuavisa, se trató este tema. Una de las que habló fue María Fernanda Pérez, quien es archienemiga de La Bomba.

Argumentaron que como ella es la presentadora del segmento de farándula le correspondía expresarse. Eso lo debieron evitar para no alborotar las redes sociales con comentarios de mal gusto y que la exconductora de 'Vamos con todo' lo tome a mal considerando que estaba en un momento de mucha vulnerabilidad y dolor. Hay que ser prudentes en estos casos.

Otro famoso que no se lleva con ella es Emilio Pinargote. ¿Habría hablado el presentador en 'De casa en casa'?

Luego de que han pasado algunas semanas de aquellas muertes, Adriana comentó en las redes sobre la forma en la que se manejó la información del deceso de sus seres queridos. “A pesar de que en mi vida no pasa nada con la persona que buscaron para opinar, fue irrespetuoso. Ahí nos damos cuenta cuando un medio quiere informar o solo desea aprovecharse de lo mínimo para hacer rating. Todos vamos a pasar por este dolor algún día”.

La Bomba añadió que le enojó mucho, “porque en el afán de buscar polémica dijeron que mi tía también se había muerto. Esto vino de un espacio que es dirigido por una persona muy allegada a mi familia, a mi esposo Esteban y a mi suegra Lorenita, a quien le dije que iba a llamar a la persona que se encargó de hacer esto.

Estuvo de acuerdo y mi pareja también. Hablé con esta persona que no da la cara, no aparece en pantalla. Es la intención lo que me molestó, estuvo de más que busquen a alguien con la que no me llevo. Manosean un momento muy doloroso”.

Adriana se refiere a Betty Mata. Su familia política, Betty y ella profesan la misma religión. Además fue la que estuvo a cargo de su matrimonio.

Si la expresentadora conversó con la directora de la revista mañanera para aclarar lo que no le parecía correcto, por qué hacerlo público. Ahí debió quedar todo. Tras una pandemia y luego de dos grandes pérdidas, muchos no tendrían cabeza para nada.