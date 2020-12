Alsino Herrera lanza revista digital turística

Aunque 2020 no ha sido un año fácil para nadie, algunos se han atrevido a emprender. El comunicador Alsino Herrera es uno de ellos. Acaba de lanzar la revista digital Destinos. “Por mis viajes de trabajo (está ligado a la publicidad) he pasado por lugares mágicos pero escondidos. He saboreado delicias preparadas por manos rurales. Siempre quise difundirlos porque descubrí que existen muchas maravillas y riquezas. En cada sitio prometía hacerles un reportaje algún momento.

Todas estas promesas se fueron arrumando y cada vez se me hacía más difícil cumplirlas. Además, algunas se nos borran de la cabeza pero, no han dejado de martillarme hasta que tomé la decisión”, cuenta.

Alsino añade que decidió renunciar a una vida pasada del periodismo de espectáculo que seguía atada a él. “Me aparté de lo que me lo impedía y una mañana hablé con mi otro yo y lo aprobó; tenía concebida la idea pero no estaba muy claro.

La cuarentena me hizo viajar por el mundo a través de la web y descubrí que estaba en el camino correcto y que luego de pasar esta pandemia, nuestro país y el mundo se convertirán en destinos turísticos, porque eso es lo único que moverá nuestras economías e intercambiará consumos”.

La revista Destinos cuenta con las secciones Gastronomía, Lugares, Personajes, Portada, Viajeros y otras que se irán integrando. Su edición será semanal. En la primera portada aparece una foto de Guayaquil. Es producida por la Editorial Alyssa de España.

Nació bajo alianza con la Federacion Nacional de Periodistas y el Colegio de Periodistas del Guayas.