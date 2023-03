Bobby Caldwell, el cantante estadounidense más conocido por el éxito What you won’t do for love, murió a la edad de 71 años.

La noticia reproducida por medios internacionales, fue confirmada por su esposa, María, quien dijo que su marido había muerto en paz. “Bobby falleció aquí en casa. Lo sostuve fuerte en mis brazos cuando nos dejó”, escribió la señora en su cuenta de Twitter.

“Tengo el corazón roto para siempre. Gracias a todos ustedes por sus muchas oraciones a lo largo de los años. Tomó ‘FLOXED’, durante los últimos 6 años y 2 meses. Descansa en Dios, mi amor.”

Ella se refiere a un medicamento que provoca una reacción adversa a los antibióticos de quinolona, que se usan para tratar ciertas infecciones bacterianas. Se informó el año pasado que la reacción adversa de Caldwell al antibiótico en 2017 lo había llevado a romperse el tendón de Aquiles y sufrir daños en los nervios.

El artista neoyorquino fue el guitarristade Little Richard durante varios años a principios de la década de 1970 antes de comenzar a grabar su álbum debut homónimo en 1978.

Su melodía más popular, What you won’t do for love y se convirtió en un gran éxito, particularmente entre los oyentes afroestadounidenses.