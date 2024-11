BLN: Lo que se sabe de Allie Vasayllajec, la competidora secuestrada en Guayaquil

El pasado 23 de noviembre, Allie Vasayllaje, bailarina y competidora del reality BLN, vivió uno de los momentos más aterradores de su vida. La joven fue víctima de un secuestro exprés luego de tomar un taxi en los exteriores de un centro comercial al norte de Guayaquil.

Durante el ataque, Allie fue brutalmente golpeada, lo que la llevó a ser internada en una clínica hasta el 25 de noviembre. Aunque sus heridas físicas están sanando, el impacto emocional del traumático evento aún la persigue, impidiéndole dormir debido al constante pánico que experimenta.

Una comunidad consternada

El equipo de BLN expresó su conmoción y agradecimiento a Dios por haber traído a Allie de vuelta con vida, ya que en muchos casos, las víctimas no logran sobrevivir. La más afectada fue la presentadora Karin Barreiro, quien lloró, al ver a la joven en el programa, pues no quería permanecer sola en su casa, pese a que tenía permiso médico. Su familia no está cerca, y a los únicos que tiene, son a sus compañeros, quienes la han cuidado.

Visiblemente conmovida, Allie compartió su experiencia con la audiencia. “La verdad, todo esto fue una pesadilla para mí. Fue muy horrible. Quiero agradecer a Dios por darme otra oportunidad de estar aquí. Hubo un momento en el que cerré los ojos y dije: ‘Lo que Dios quiera para mí’. Fue algo aterrador”, expresó mientras lloraba.

La competidora también respondió a quienes han cuestionado la veracidad de su experiencia, asegurando que jamás jugaría con algo tan serio como su vida. “No saben lo que tuve que pasar. Ya me veía muerta. Todo por un celular y una cantidad de dinero”, añadió entre sollozos.

Allie Vasayllaje es competidora de BLN y pertenece al equipo de los Vengadores. INSTAGRAM @allieshonkvm.

Ante sus palabras, Karin Barreiro intervino para darle ánimo: “No les des el gusto a quienes dudan de ti. Lo importante es que estás a salvo, con vida y rodeada de quienes te apoyamos”. Allie no dejó ver su rostro, pues llevaba una abrigo con capucha, pero en lo poco que se observó, continuaba hinchada por los golpes.

Este lamentable suceso pone de relieve la creciente inseguridad en Guayaquil, una problemática que no discrimina y que ahora afecta también a figuras públicas. Los seguidores de Allie y la audiencia de BLN están atentos a su recuperación y esperan verla pronto retomando sus actividades en el reality.

