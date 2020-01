El compositor y músico canadiense anunció que el 14 de febrero será el estreno de su nuevo disco a través de las redes sociales, donde es una de las celebridades más famosas: con más de 108 millones de seguidores en Twitter y 126 millones en Instagram.

La estrella del pop aprovechó el mensaje para desvelar también la portada de Changes, en donde se muestra una imagen suya con el torno desnudo. El sello Def Jam Recordings, propiedad de Universal, destacó en un comunicado de prensa que el sonido de Changes es catalogado como R&B/pop futurístico y trap-soul.

Enfermedades que padecen algunas celebridades Leer más

Bieber también dio a conocer Get Me, segundo adelanto de su nuevo disco y canción en la que está acompañado por Kehlani. Hay que recordar, que el primer 'single' de este nuevo trabajo discográfico fue Yummy, que se editó a comienzos de este mes. El cual hasta la fecha, suma 122 millones de reproducciones en Youtube.

Changes será el quinto disco de Bieber y su primer álbum desde Purpose (2015). Esta nueva propuesta del músico le llevará de gira con una tanda de conciertos en Estados Unidos y Canadá. The Changes Tour comenzará el 14 de mayo en Seattle y se cerrará el 26 de septiembre en Nueva Jersey.

Justin Bieber ruega para llegar al número 1 Leer más

Serie documental

El artista ya estrenó en YouTube las dos primeras entregas de Justin Bieber: Seasons, una nueva serie documental sobre su vida y carrera.