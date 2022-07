Con la excusa de que Beyoncé acaba de estrenar su cuenta oficial en TikTok y que batió un récord tras conseguir más de tres millones de seguidores en solo unas horas, EXPRESIONES hace un recuento y análisis del impacto que ha tenido la carrera de la artista en la industria musical a nivel mundial.

Ella ha influido en casi todos los aspectos de la cultura popular y la industria en general, desde la forma en que los músicos crean sus propuestas hasta la manera en que lanzan sus producciones.

Le contamos cómo ha cambiado totalmente el juego del mundo del espectáculo.

El lanzamiento sorpresa

En la canción 'Feeling myself', Bey, como la llaman sus fans, dice (traducción): “Cambió el juego con esa caída digital, sepa dónde estaba cuando ese digital estalló, detuve el mundo”. Y claramente no se equivocó.

En diciembre de 2013 se rumoraba que lanzaría nueva música, pero nadie podría haber predicho que publicaría un álbum completo sin previo aviso, incluyendo apariciones de invitados, algunos de los nombres más importantes de la música, y con videoclips para cada una de las canciones.

Desde entonces, muchos artistas han intentado lanzar un disco sorpresa, desde Drake y Eminem hasta Madonna y Taylor Swift, con distintos niveles de eficacia, pero el álbum homónimo de Beyoncé siempre será recordado como el original. Artistas latinos como Bad Bunny o J Balvin también han seguido esta tendencia.

Álbumes visuales

Lo más destacable de Beyoncé no solo es que se las arregló para mantener todo el proyecto en secreto, sino que también se organizó para crear todos los videoclips completos de cada una de sus canciones. Esta idea la llevó más allá cuando llegó 'Lemonade' en 2016, no solo filmando videos para cada tema del álbum, sino entrelazando todo en una película de acompañamiento.

Sin embargo, lo que hizo en el documental para Disney+ Black is King es también tremendo. Dirigido y producido por ella y diseñado como parte la banda sonora de El Rey León, este vuelve a contar la historia del clásico de Disney, al tiempo que muestra algunos increíbles talentos negros e incorpora ciertos fragmentos de videos que nunca antes había publicado.

Los videos musicales vuelven a ser importantes

A finales de la década del 2000 y principios de 2010, la realización de videos musicales empezaba a perder relevancia y la gente comenzó a cuestionarse por qué eran necesarios. Pero Beyoncé (al igual que otros grandes artistas de esa época, como Lady Gaga y Kanye West) demostró que esa idea no era correcta y desde entonces ha elevado su apuesta en cuanto a la calidad de sus piezas audiovisuales.

En 2021 toda una serie de videos suyos alcanzaron el estatus de íconos, como el de Single ladies ('Put a ring on it'), de carácter bailable, o el surrealista y cinematográfico 'Telephone', o el sexualmente empoderado 'Drunk in love'.

Con el control de su propia narrativa

Para muchos artistas, hacer prensa y promoción sobre un nuevo proyecto es una de las partes más temidas del trabajo. Cuando Beyoncé lanzó 'Lemonade', decidió adoptar un enfoque muy diferente y dejar que su trabajo hablara por sí mismo.

Animada por lo que había sucedido con su quinto álbum, del que nunca hizo promoción, Beyoncé no concedió ninguna entrevista para este. De hecho, en los últimos seis años la artista solo ha dado un par de notas y ahora usa su cuenta de Instagram para anunciar las novedades de su música y vida personal.

La grandiosidad de sus shows en vivo

Cualquiera que haya asistido a un espectáculo de Beyoncé sabrá que aporta un valor de producción como casi nadie. Para la gira Formation, incluyó un cubo tipo led de 18 metros, que servía de iluminación y pantalla, además de una enorme cinta de correr para el escenario y una piscina que se llenó de agua para un número.

Esta técnica fue posteriormente usada por otras artistas como Rihanna (en su momento) y Taylor Swift, quienes también replicaron la acción de no hablar con los medios de comunicación por un tiempo.

Para sus fans, todo lo que toca lo hace arte. Redes

Y TikTok no para de crecer

La plataforma ha experimentado una racha de crecimiento en todo el mundo, que ha sido especialmente notable en EE. UU. La audiencia de usuarios activos mensuales de TikTok en ese país ha crecido en 30 millones en los últimos tres meses y las descargas aumentaron un 20-25 % en todo el mundo, según el rastreador de aplicaciones Apptopia.

Lo que dicen sus fans

"Sigo a Beyoncé desde el grupo Destiny’s Child y el crecimiento personal, musical y escénico que ha tenido me parece alucinante. Puedo asegurar 100 % que es una de las artistas más completas a nivel mundial y que sea donde la pongas, va siempre a brillar. Ella no sigue las tendencias, las crea, y eso la convierte en un referente”.

Alisse Andrade, 31 años

“Es una mujer multidisciplinaria en toda su carrera. Fue una de las primeras en dirigir sus propios videos musicales y luego lo hizo con el de El rey león. Beyoncé no es cantante, es artista. Todo lo que toca lo hace arte, y todo lo que piensa y siente lo hace música. Crea sus shows y está todo pensado por ella, desde el vestuario y coreografía hasta el más mínimo detalle. Yo, como artista independiente, siempre la he tenido como uno de mis mayores referentes. Ella fue una de las pioneras en comenzar este movimiento femenino en la música, y aunque al principio lo hizo en silencio, es ahora cuando se siente todo su legado”.

Michelle Alifano, 28 años

“De ella destaco sus shows. Hay una presentación de la que nunca me he olvidado, cuando recibió el título de video vanguardista de los VMAs de 2014 y lo celebró con un popurrí de 15 minutos de canciones. Siento que siempre se asegura de que cada salida a un escenario sea un acontecimiento que por alguna razón será recordado”.

Elías Intriago, 35 años