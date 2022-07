Harry Styles presenta el video oficial de Late Night Talking

Dirigido por Bradley & Pablo, los mismos encargados del video de Watermelon Sugar, Harry Styles estrena la pieza audiovisual oficial de la canción Late Night Talking, perteneciente a su reciente álbum Harry’s House.

Aquí lo vemos a Styles amanecer en una cama, pero no sale de ahí, se sumerge más para luego, trasladarse en ella a escenarios indistintamente hippies, artys y urbanos. Fue el propio artista quien contó que esta fue la primera canción que escribió para el disco, que tenía un tono desenfadado y relajado, esencia que quiso proyectar en el clip.

El tema es la continuación de su single principal As It Was, que sigue rompiendo récords en todo el mundo y es, una vez más, #1 en la lista Billboard Hot 100 por 9 semanas consecutivas. Esto le ha acreditado el récord en la cima de las listas globales de Billboard con 12 semanas en la lista Global 200 y 13 semanas en la cima de la lista

Global Excl. single chart, convirtiéndose en la canción más grande de 2022 como la única certificación RIAA multi-platino del año hasta el momento.

Harry está actualmente de gira con Love on Tour en apoyo de Harry's House en estadios y arenas de todo el mundo.