Hace dos meses, se pudo ver a la China Suárez junto al músico Celli en el videoclip 'El juego del amor'. Con esta canción y participación, la actriz ya mostraba indicios de la intención de lanzarse de lleno al mundo de la música, algo que ya es una realidad.

El miércoles por la noche, a través de su cuenta de Instagram, en la que suma más de 6 millones de seguidores, anunció que estaría estrenando al día siguiente el videoclip de Lo que dicen de mí (a través de StarPlus), canción con la que estrena su carrera musical.

“Estoy muy contenta, muy emocionada, muy nerviosa y muy agradecida con ustedes, que me acompañan siempre, haga lo que haga”, dijo la también actriz a su público. Desde el entorno de la cantante dicen que la letra podría estar hablando de lo ocurrido con el 'Wandagate', el triángulo amoroso entre ella, Wanda Nara y Mauro Iccardi.

"Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo”, dice la primera parte del tema.