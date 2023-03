Una gran interrogante nació en Twitter, luego de la transmisión del capítulo 76 de la cuarta temporada de MasterChef Ecuador: ¿Por qué Beto Larco no estaba presente?. Todo esto luego de que invitaran, para un reto especial, a los ganadores de la segunda y tercera temporada del programa. En su lugar estuvo Germán Vivanco.

Muchos especulaban que no lo invitaron, otros indicaban que Beto seguiría enemistado con la producción de dicho espacio; sin embargo Larco no se había pronunciado al respecto.

EXPRESO se comunicó con él y este dijo: "La verdad no he visto las dos últimas temporadas así que no sabría de qué se trata (...) La verdad no he sabido nada".

Por otra parte, indicó que no podría responder preguntas, ya que desconocía el tema, pues no sabía nada al respecto.