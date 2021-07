Bernarda Ordóñez: "Si mi vida fuese un ritmo sería reguetón"

Es la secretaria de Estado más joven del actual régimen. Abogada, investigadora, feminista, activista y defensora de los Derechos Humanos, la cuencana Bernarda Ordóñez Moscoso aceptó gustosa ser sometida a las preguntas de El Cuestionario.

¿Se considera una mujer maravilla?

No creo en los productos perfectos, estamos en constante mejoramiento. Si alguien puedo considerar una ‘wonder woman’ sería a mi mamá.

¿En qué rompe paradigmas?

Soy una mujer de acciones y de liderazgo, desde el colegio hasta la universidad.

Ricardo Delgado: "Soy un justiciero de la farándula" Leer más

¿Cuál ha sido su travesura más divertida?

Los abogados solemos ser bien estructurados, pero a mí me ha caracterizado ser muy amiguera. En mi casa hacíamos muchas fiestas, pero no recuerdo travesuras.

¿Cuál es su técnica de seducción?

La lectura.

¿Y para hacer sonreír?

Escuchar activamente.

Entre sus causas está la erradicación de la violencia y el empoderamiento femenino. Karina Defas

¿Qué haría si conociera a su doble?

Me pegara un susto, un brinco.

¿Su combinación más rara de comida?

Me gusta muchísimo lo dulce con lo salado, una vez probé papas fritas con Nutella.

Como abogada, si pudiera encerrar a alguien de por vida, ¿quién sería?

A nadie. Creo mucho en la libertad y en la autonomía de las personas.

Si se ganara el guachito de la lotería, ¿qué sería lo primero que haría?

Hernán Galíndez: "Quiero hacer historia como ecuatoriano" Leer más

Pagaría mis deudas.

¿Si su vida fuera un ritmo cuál sería?

El reguetón. Soy de chispa y movimiento.

¿Puede vivir sin celular?

Sí, de hecho no sé dónde está mi teléfono en este momento.

Bernarda cuenta que siempre una líder, desde su época estudiantil en Las Catalinas. Karina Defas

SI fuera una youtuber, ¿cómo sería su canal?

Muy informativo.

¿Qué la hace borrar la sonrisa?

Es muy difícil que me ponga de mal genio, pero me descuadra que no se cumplan las metas y los objetivos y que se falle a la palabra dada.

¿Y qué la hace sonreír?

Lo hago todo el tiempo, siempre estoy optimista y alegre.

¿Buena para los chistes?

Para nada, ahí les quedo debiendo y también soy mala para las matemáticas.

¿Con qué animal se identifica?

Con el erizo y los perritos, tengo una schnauzer que se llama Carola.

Gisella Bayona: "Me gustan las cosas bien hechas" Leer más

¿Qué canción tararea en este momento?

Últimamente ninguna, pero me gusta mucho Rosalía y su primer álbum.

¿Un título para su libro?

Por los que no se cansan y tengo uno que se llama Mujeres que buscan justicia. En la dedicatoria utilicé una frase de Lila Downs.

¿Hasta dónde quiere llegar?

Deseo cristalizar todas las políticas públicas para la salud y el empoderamiento femenino.