Belén Quevedo: “El labial es terapéutico, el rojo, aún más”

Lleva más de cincuenta productos en su maleta. Ahí hay cosméticos y brochas. “Aquí guardo mi trabajo, mi vida”, asegura Belén previo a la sesión de fotos con EXPRESIONES. Intenta solo sacar unos pocos para retocarse y añade que cuando se trata de maquillajes para novias, sociales o producciones lleva aún más.

Ella no para. Va y viene con sus materiales para su labor como emprendedora. “Estoy a full todo el tiempo. Pero lo disfruto, soy mi propia jefa”, asegura esta machaleña de 35 años que desde hace doce convirtió su hobbie en fuente de ingreso.

La carrera de Publicidad en la universidad Casa Grande despertó primero su interés y, al finalizar, le ganó lo artístico.

Con una inversión de casi $ 250 compró todo lo que debía llevar en su neceser y desde entonces no ha parado de maquillar.

Hoy tiene su línea de labiales, dicta cursos, da charlas en colaboración con marcas, viaja donde la llamen sus clientes y, cuando se le pregunta si se ve haciendo otra cosa, no lo niega siempre y cuando dé rienda a su creatividad. “Todo artista tiene un toque de locura y yo tengo un poco”, se remite al refrán.

Posando para el lente de EXPRESIONES. Miguel Canales// EXPRESO

Recorriendo el país

Hoy en día, con la agenda a full, recuerda cómo inició hace 12 años en este rubro. “Primero tuve un pequeño trabajo de oficina y la mitad de ese salario me sirvió para comprar mi primer kit de maquillajes”.

Fueron alrededor de $250 los que invirtió. Se compró los materiales, se apuntó a un curso y con lo aprendido comenzó maquillando a domicilio. “Trabajaba de domingo a domingo, habían días que empezaba turnos a las 6 am. Y pasaba entre Machala y Guayaquil”, menciona.

Esa constancia hizo que su nombre suene de inmediato en el staff de maquilladoras de plataformas de moda como Designer Book, que lo organizaba Susana Rivadeneira, y asimismo en producciones de diseñadoras como Mónica Campaña, entre otras.

Desde entonces todo ha sido ganancia-inversión. Con sus ahorros compraba ticket de avión para especializarse en el exterior y ser más competitiva. Buenos Aires, Lima, Miami, New York y recientemente en París, han sido las ciudades donde ha perfeccionado su estilo al maquillar.

“Me enfoco mucho en el make up social y el de novias. Creo que he viajado por todo el Ecuador maquillando novias”, expresa. No va sola, tiene su compañera de fórmula desde hace 9 años. Se trata de su estilista Fabiola, a quien le ha podido generar empleo.

Pero en este rubro no todo ha sido color de rosa. Ha tenido también cicatrices personales que maquillar.

“El año pasado falleció mi padre de una forma que no imaginábamos. Se me fue la vida, la inspiración. Pero ese apoyo y el orgullo que él sentía por mí hizo que todo lo que haga sea en honor a él”, asegura.

Y añade a modo de confesión “Cuando falleció nos entregaron una carpeta que él tenía en la oficina. Resulta que él guardaba recortes de todo lo que veía de mí en publicaciones de diarios.... Eso para mí fue doloroso, pero a la vez hermoso. Es más, esta entrevista se la dedico a él”, concluye emocionada.

El plan de la 'girlboss'

Le ha hecho ilusión la entrevista con EXPRESIONES. “Hoy se cumplen cuatro años desde que lancé mi primera línea de labiales” dice a modo de recuerdo.

Fue el 25 de octubre del 2019, luego de que en el país se resolviera el paro nacional de esa época. ”Siempre tuve el sueño de crear un labial. Pero no era algo que lo buscaba, todo se fue dando en el camino”, confiesa.

En las charlas que dictaba pudo tener acercamiento con los dueños de la marca ecuatoriana Forever y ahí se fue gestionando la colaboración.

“Me enamoré del hecho de que podían hacer labiales de manera artesanal y eso iba de la mano con mi estilo, ya que a mí me gustan los maquillajes naturales y clásicos”, dice.

No perdió tiempo. Patentó su nombre y arrancó con el proyecto. Inició con tres colores y cada uno con una historia especial para ella. “Comencé con el tono rojo por mi mamá. Desde que recuerdo, en la casa nunca ha dejado de haber un labial rojo, y es por ella... Así que le puse María Antonieta”, comenta emocionada. Luego vino el labial en tono nude al que lo llamó Pavo real, porque representa la belleza natural. Y el siguiente fue el rosa, Queen Pink, pues le hace honor a la serie de su adolescencia Gossip Girl. La modelo para la campaña de ese entonces fue su amiga y colega Beatriz Cordovez. “Acá nos apoyamos una a la otra”, agrega.

Empezando el 2020 se animó a crear los mismos colores, pero en versión mate, y teniendo como modelo a Susana Rivadeneira lanzó al mercado su nuevo proyecto. “Se lanzaron en la última semana de febrero, y a la siguiente, nos encerraron”. El Ecuador empezaba la cuarentena de la COVID-19.

“Dejé de maquillar como cinco meses. Al principio me deprimí. Fue duro porque pensé que el emprendimiento quebraría, pero fueron los labiales los que me ayudaron a hacerle frente a la pandemia. Porque a pesar de que la gente usaba mascarillas, ellas querían verse lindas así sea en casa, en la reunión o las farras por Zoom que se pusieron de moda.... Puedo decir que en la pandemia fue cuando más labiales vendí”, cuenta sorprendida, y añade “fue un poco parecido a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, el labial rojo les levantaba el ánimo a las mujeres”.

Pospandemia no ha parado de crear. Sus conocimientos como publicista también los ha incorporado y ha creado nuevos conceptos. “Me adapto a las tendencias, por ejemplo, ya no saco muchos modelos con efecto mate (con los que inició el emprendimiento), sino los que dan un toque glow y hacen ver unos labios voluminosos”, refiere.

El más reciente que lanzó fue con la tendencia de Barbie y ya se alista para otro. “Más allá de la moda lo que siempre digo es que un labial es terapéutico, y el rojo aún más”. ¿Cómo no tenerlo en el neceser?”.

Belén Quevedo. Miguel Canales// EXPRESO

Tips de belleza

Caducidad en labiales: No olvide cambiarlo una vez que se cumpla el año. Si no recuerda la fecha que compró su labial favorito es probable que ya haya que cambiarlo.

El mejor makeup: Mi favorito es el atemporal. No hay nada mejor que ver una foto de una misma en años anteriores y no verse transformada ni con modas pasajeras.

Tono que debe haber en un neceser: El labial rojo es un clásico. Y, además, cualquiera de sus matices se adapta a todas.

Mate o glow: El efecto glow, sin duda, le hará ver unos labios rejuvenecidos, hidratados y voluminosos. Es ideal para fiestas, salidas casuales o eventos especiales. Y el mate, en cambio, es ideal si quiere que el tono le dure todo el día. El favorito para el 24/7.

Créditos:

Fotos: Miguel Canales//EXPRESO.

Producción: Gianella Muñoz.

Maquillaje: Belén Quevedo (IG@belenquevedo).

Joyas: By LuanNa (IG@byluanna_ec).