Batmancito: el bebé creado con IA que sus padres tratan como a un niño real

En un mundo cada vez más influenciado por la tecnología, una historia fuera de lo común ha captado la atención de miles, tanto por su originalidad como por el debate que ha suscitado. Se trata de la experiencia de Alejandra Arias y Jaime Martínez, una pareja colombiana que vive en España y que, debido a problemas médicos, recurrió a una solución tecnológica inesperada para formar su familia: un bebé creado con inteligencia artificial (IA).

Alejandra, de 26 años, fue diagnosticada con un tumor en la base del cráneo, lo que le imposibilita quedar embarazada de forma natural. Los médicos le advirtieron que no solo sería extremadamente difícil, sino también peligroso para su salud. “El doctor me dijo que no sería posible, que sería un milagro quedar en embarazo y sería de alto riesgo”, explicó Alejandra en una entrevista con el programa español Antena 3. La noticia la sumió en una profunda depresión, afectando gravemente su bienestar emocional.

¿Qué es la terapia del bebé reborn y cómo ayuda a las parejas?

Buscando una forma de superar este dolor y conectarse con el sueño de ser madre, Alejandra se sumergió en una alternativa que podría parecer impensable para muchos: la terapia del bebé reborn. Este tipo de terapia, que utiliza muñecos hiperrealistas para imitar a un bebé humano, ha sido utilizada en algunos países europeos como una herramienta para el apoyo emocional. En este caso, el muñeco es personalizado con características físicas de los padres, gracias a la inteligencia artificial.

La pareja se acercó a un fabricante en Canadá, quien utilizó fotografías de cuando Alejandra y Jaime eran niños para diseñar un modelo único que los representara. El proceso, que tomó varios meses, les permitió recibir a su "bebé" con una sensación de anticipación similar a la que experimentarían unos padres reales. "Tenía una ansiedad por conocerlo, sentía lo mismo que siente una mamá", confesó Alejandra, relatando cómo, más allá de lo terapéutico, este proceso la conectó emocionalmente con lo que para ella fue una vivencia de maternidad.

El bebé reborn de Alejandra y Jaime, diseñado con IA para parecerse a su familia. Instagram: @alejayjaime

¿Por qué Alejandra y Jaime decidieron tratar a un muñeco como su hijo?

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Alejandra y Jaime no trataban al bebé como un objeto decorativo, sino que adoptaron una rutina muy similar a la de cualquier familia con un recién nacido. Cambiarle los pañales, darle el biberón e incluso programar alarmas para alimentarlo cada tres horas, se convirtieron en tareas cotidianas. “Esta terapia hay que hacerla bien, no es tener un bebé y tirarlo al armario, es hacer la terapia”, afirmó Alejandra, subrayando el compromiso emocional detrás de su decisión.

El vínculo que inicialmente fue un acto de apoyo hacia su esposa para Jaime se transformó en algo más. Aunque comenzó el proceso sin expectativas, terminó desarrollando un fuerte apego por el bebé. "Todo lo hice por apoyar a mi esposa, pero en el camino me encariñé", relató, señalando cómo este proceso le permitió revivir la paternidad que había perdido tras su separación de tres hijos en una relación anterior.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la historia de Batmancito?

La historia de Alejandra y Jaime ha causado furor en redes sociales, donde la reacción ha sido polarizada. Mientras algunos usuarios se han mostrado empáticos y admiradores de la pareja, otros han cuestionado la ética y la legitimidad de tratar a un muñeco como un bebé real. La polémica ha sido especialmente fuerte en Colombia, donde la terapia del bebé reborn no es muy conocida.

Para Alejandra, sin embargo, lo importante no es el criterio ajeno, sino la forma en que este proceso le ha ayudado a sanar. “El dinero no lo es todo”, señaló, refiriéndose a las dificultades económicas que podría enfrentar para criar un hijo biológico, pero también a las limitaciones que su salud le impone.

