Bad Bunny en Quito: Todo lo que tienes que saber antes de asistir al concierto

Falta muy poco para uno de los conciertos más esperados del año en Ecuador. Se trata del tour 'Un verano sin ti' de Bad bunny, el cual se realizará en Quito, este miércoles 16 de noviembre. Las entradas se agotaron el mismo día de su venta y sus fanáticos están listos para que el puertorriqueño los deje sin voz.

Bad Bunny: Las entradas para su concierto en Ecuador ya pueden ser canjeadas Leer más

Si tu eres uno de ellos, EXPRESO te trae algunas recomendaciones que no deberías pasar por alto.

¿Dónde y cuándo será el concierto?

Se prevé que la presentación inicie a las 20:00, del 16 de noviembre, en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

¿Qué se necesita para ingresar al concierto?

Los organizadores del evento informaron que será necesario canjear la entrada digital por la física para poder acceder a todas las localidades del estadio. Esta disposición evita la estafa de entradas que se han venido suscitando en anteriores conciertos.

Restricciones y movilización

Hasta ahora las autoridades de tránsito no se han pronunciado sobre el cierre de calles o vías. Se breve la normal circulación en la capital.

Prepárate para cantar a todo pulmón

Si aún no conoces la lista de canciones que se escuchara en el concierto, aquí te lo contamos. Spotify cuenta con un playlist titulado '2022 Official setlist: Bad Bunny - The World’s Hottest Tour | Un Verano Sin Ti', en el cual se puede apreciar 44 canciones que formarían parte de la presentación oficial del artista.

🚨| Setlist oficial del World’s Hottest Tour. pic.twitter.com/Ltwv9NvNtB — Bad Bunny Dinámicas (@BadBunnyDynamic) August 6, 2022

Lista detallada: Bad Bunny - The World’s Hottest

Elsa y Elmar: La nueva artista que compite con Bad Bunny por mejor álbum del año en los Latin Grammy Leer más

Moscow Mule, Me Porto Bonito, Un Ratito, Efecto, Party, Tarot, La Corriente, Never, Ni Bien ni Mal, La Romana, 200 MPH. Estamos Bien, Te Boté Remix, I Like It, Si Veo a Tu Mamá, La Difícil, Bichiyal, La Santa, Vete, Yo Perreo, Safaera, Titi Me Preguntó, Dakiti, Yo no soy Celoso, Aguacero, AM Remix, Yonaguni, Callaita, Dos mil 16, Dile, No Te Hagas, Vuelve, Me Mata, No Metes Cabra, Chambea, Soy Peor, Un Verano Sin Ti, Un Coco, La Canción, Andrea, Me Fui De Vacaciones, Otro Atardecer, Ojitos Lindos, El Apagón, Después de la Playa.

La canción 'Coco' de Bad Bunny se ha vuelto un clásico en sus conciertos, pero debes saber que tomó un giro de 360°. Dejó de lado su ritmo triste y melancólico por remix más movido y alegre. Aún tienes tiempo de aprendértelo:

Letra de ‘Coco remix’

Y antes que este philli’ se apague, yo te voy a olvidar,

yo te voy a olvidar-am

Y antes que este philli’ se apague, yo te voy a olvidar,

Bad Bunny y la boyante fortuna detrás de su éxito Leer más

yo te voy a olvidar-am

Y antes que este philli’ se apague,

quiero que vengas y me trabajes.

Tengo el bicho bien parado y

quiero que tu me lo baje,

a mucha gente no le gusta mi lenguaje

pero que se joda, eso fue lo que les traje.

Perreo, perreo, toa’ la noche

perreo, ante’ que se apague este philli’

enroló otro, que no fuimos a lo loco.

Yo quiero saber dónde están las solteras

no se escucha,

yo quiero saber dónde están las solteras.

Hey, hey, un verano sin ti, un verano sin ti, pero muy bien la estoy pasando,

un verano sin ti, to’a la noche perreando, perreando perreando, un verano sin ti,

un verano sin ti, mami no esté' llamando,

un verano sin ti, que yo la estoy pasando cabrón en (ciudad).

¿Cómo debo vestir para el concierto?

Bad Bunny es portada en una revista de moda femenina Leer más

Gracias a su ultimo álbum 'Un verano sin ti' la gira ha tomado inspiración en una escenografía playera, es por ello que los de colores vibrantes y cálidos como: naranja, rojo, verde, rosado, fucsia, azul, y el clásico negro predominaran esta ocasión.

Te mostramos los looks que puedes lucir acorde al concepto playero:

Top de bikini con jeans

Esta opción es un básico y no tienes que pasar tanto tiempo frente al armario. Pantalones estilo mon o wide leg serán un acierto perfecto al momento de combinar el top.

Imagen archivo Pinterest

Camisas oversize

Si lo tuyo no es mostrar mucho, opta por usar una camisa o prendas oversize, como joggers, sudaderas o camisetas más grandes que tu talla habitual. También puedes acompañar el look con unos 'biker shorts'. Esta opción resulta realmente cómoda y no pierdes el estilo moderno y descomplicado ideal para un concierto de música urbana.

Así es el extravagante restaurante de Bad Bunny en Miami Leer más

Imagen archivo Pinterest

Pantalones cargo

Es una tendencia que ha pegado muy fuerte, no solo son cómodos sino también estilizan la figura, son ideales para usarlo con un top, crop top o un body.

Imagen archivo pin

Zapatos y accesorios

Recuerda que la tendencia es playera y los accesorios no pueden ser la excepción a la regla. Sombreros como Bucket Hat, o gafas Chunky Sunglasses no pueden faltar.

No olvides que sin importa que decidas ponerte, lo ideal siempre será optar por zapatos cómodos, sin tacos.

Imagen archivo, accesorio. Pinterest

Bonus Tips

Estiliza tu cabello, no te conformes con una coleta o pelo suelto. Crea un peinado que refleje la ocasión, experimenta con trenzas, añade accesorios, usa glitter, binchas, sé creativa o creativo y deja volar tu imaginación.