A pesar de que todavía no se confirma públicamente si estaría o no en una relación sentimental, Kendall Jenner y Bad Bunny no paran de dar que hablar a sus fans en sus apariciones públicas. Y es que definitivamente esta pareja es una de las más mediáticas del espectáculo, pero al parecer no todo es color de rosa entre el cantante y la modelo. Tras la pista de los famosos, se viralizó un video de un episodio “incomodo” que levantó una serie de especulaciones.

Capturados esta vez en el partido que disputaron Los Ángeles Lakers contra los Golden State Warriors, en el marco de la NBA 2023 en la tribuna del estadio Crypto.com Arena en Los Ángeles.

Los famosos se encontraban saludando a sus amigos cercanos. Benito con un vaso en la mano, camina detrás de Jenner mientras ella parece ignorarlo. En repetidas ocasiones, el reguetonero trató de capturar la atención de la modelo, pero le fue imposible y se quedó hablando solo. Al final solo se alejó de la socialité con un gesto de “disgusto” en su rostro. El momento causó confusión entre los seguidores de la pareja, incluso fueron objeto de memes.

Nuevas tomas de Kendall y Bad Bunny en el juego de los #Lakers: pic.twitter.com/DjXJ5keqso — Teletunco (@teletunco) May 14, 2023

Muchos rumoran que este amorío habría comenzado en el mes de febrero, días antes de haber sido vistos en su salida a un restaurante en Beverly Hills. La flamante pareja se mostró muy alegre y relajada, disfrutando en medio de todas las personas.

Hasta el momento, el cantante y la modelo no han hecho declaraciones públicas sobre el supuesto romance. Sin embargo, algunos dicen que las pruebas son innegables, ya que han sido capturados en muchos eventos juntos, como fue el caso del festival Coachella y de la MET Gala 2023 en el que Bad Bunny lució outfit completamente blanco lo hacían parecer con un vestido de boda; al igual que a Kendall Jenner, con un atuendo que se podía asemejar a un traje de novio.

KENDALL ES EL NOVIO Y BAD BUNNY LA NOVIA #MetGala pic.twitter.com/93k2SyxhMf — Zeita (@karolespinosaa) May 2, 2023

Aunque en la alfombra roja de la MET Gala 2023 la pareja conformada por Bad Bunny y Kendall Jenner desilusionó a sus seguidores al no aparecer juntos, los famosos se reunieron y combinaron sus atuendos para ir al after party del evento, en el que si se les captó juntos por la prensa del lugar.