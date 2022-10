Bacilos: Los favoritos de los ecuatorianos

Hay canciones que tras su éxito se vuelven indispensables en las listas de reproducción de la mayoría de personas. Y esto ha ocurrido en más de una ocasión con Bacilos, la banda que Jorge Villamizar y André Lopes formaron en 1997 en Miami, Estados Unidos. En el 2000, con su primer álbum publicado, conquistaron todas las radios de habla hispana, y Tabaco y Chanel lleva 22 años, siendo un tema indispensable en fiestas, reuniones y despecho entre amigos.

Su último disco fue Abecedario, que tenía varios de sus clásicos reversionados. ¿Cómo fue darle vida nueva a canciones tan consagradas?

A: Es una reconexión difícil, porque revisitar los clásicos es arriesgado y volverle a dar vida debe tener mucho tacto. Nos mantuvimos muy fieles a las producciones originales y la inclusión de grandes artistas fue increíble. Lo hicimos durante la pandemia y, aunque no tuvimos la oportunidad de tocarlas juntos, llenaron de manera especial este disco.

Ahora que ya no son un trío desde hace un par de años. ¿Hace falta la presencia de un tercero en su dinámica como grupo?

J: Bueno, Bacilos es una banda. No bailamos.

A: Habla de la coreografía de la vida.

J: La verdad es que no hace falta. Estamos en el mejor momento musical y desde que empezamos este show está superbueno, con un equipo genial. Entonces no. Estamos disfrutando esto.

Cada que se anuncia a Bacilos como artista internacional, sus fans a modo de broma dicen que son más ecuatorianos que ninguno. ¿Cómo llevan esto?

J: Yo crecí en Ecuador. Mis papás viven en Quito, entonces, es un poco cierto. Se siente como volver a casa.

Entonces irse de aquí les cuesta tanto como si salieran de su casa en Miami…

J: Claro que me cuesta. Más cuando salgo de Quito. Me encanta estar aquí. Mis grandes amigos de la secundaria viven aquí. Héctor Napolitano fue el que me dijo que veía algo en mí.

Estuvieron también en Loja, con un show multitudinario, ¿creen que cambia la emoción del público ecuatoriano según la ciudad?

A: En Loja el cariño fue muy especial. La ciudad es muy, muy tranquila. Llegamos a un hotel en el centro de la ciudad y había silencio absoluto. Incluso pensamos que el show sería así. Pero no. Se contuvieron y lo dieron en todo durante el concierto. Acá en Guayaquil la gente es más explosiva.

“Estamos todos locos”

La última canción de Bacilos se llama Ella marchita las flores, es una colaboración con el cantautor venezolano Jorge Luis Chacín. El tema habla de las relaciones tormentosas vistas con un toque de humor, característica del dúo. Con Chacín tienen una estrecha amistad de más de 20 años y con esta primera unión musical han reinterpretado las canciones clásicas con este bolero moderno. El venezolano, quien está nominado al Latin Grammy por mejor álbum del año con El mundo está loco, tiene una prolífera carrera. Y era válida la pregunta de que si coincidían con la afirmación de que tiene el título del disco de su amigo. “Y claro que está loco. Nosotros también tenemos una canción que se llama Locos. Solo basta con mirar alrededor. Prende la tele o mira en Internet, alguna cosa loca aparece. Yo creo que las necesidades económicas hacen que uno se enfoque en el trabajo”, dijo Jorge Villamizar.