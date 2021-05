B.J.Thomas muere de cáncer a los 78 años

El cantante estadounidense B.J. Thomas, recordado por la melodía 'Raindrops keep fallin' on my head', tema principal de la película Dos hombres y un destino (1969) , murió a los 78 años debido a un cáncer de pulmón. El deceso tuvo lugar en la casa del artista, situada en Arlington (Texas).

De acuerdo al medio chileno Emol, el artista obtuvo varios premios Grammy entre 1977 y 1981. Canciones como 'I'm so lonesome I could cry' y 'Hooked on a feeling' lo dieron a conocer en Estados Unidos, pero B.J.Thomas se convirtió en una estrella internacional con la composición de Burt Bacharach, mencionada al inicio de esta nota.

Con su letra cargada de positivismo, ganó un Oscar y llegó a lo más alto de las listas de éxitos en Norteamérica.

"Pocos artistas han dejado una huella más memorable en el panorama musical estadounidense que B.J. Thomas", escribieron sus representantes en su sitio web. "Con su voz sedosa y rica y su infalible capacidad para componer canciones, la extensa carrera de Thomas ha abarcado muchos estilos, incluyendo el country, el pop y el gospel", añadieron. Tras vencer años de adicción al alcohol y las drogas, en 1976 se convirtió al cristianismo y grabó el álbum 'Home where I belong' que vendió más de un millón de copias.

Hace tres meses, B. J. Thomas, quien se consideraba un hombre con mucha suerte, reveló que tenía cáncer de pulmón avanzado.