Charlie Massó: "Mi tributo a José José estaba pendiente hace 20 años"

Era 1982 cuando el puertorriqueño Charlie Massó, de 13 años, pasó a formar parte de Menudo, el grupo de pop en español que hizo historia en la música de la década del 80. Su éxito y fama continental llegó a tal punto que hasta Michael Jackson quiso conocer al quinteto y una foto inmortalizó el encuentro.

Hoy Charlie, quien vive en Miami junto a su familia, celebra sus cuatro décadas de carrera y parte de este aniversario incluye un concierto que ofrecerá el próximo 19 de junio vía streaming (ticketswix.com) y al que ha titulado Amor amor, un tributo al fallecido cantante José José. Desde la Capital del Sol, conversamos con el también actor acerca de este espectáculo.

Ray Reyes, el exMenudo dejó un sentido mensaje antes de morir Leer más

“Es un homenaje al Príncipe de la Canción que lo tenía pensado hacer en 2001, pero por diversos motivos quedó congelado el proyecto. Y qué mejor que hacerlo ahora por mis cuatro décadas de carrera”, comentó Charlie.

El show, cuyo nombre se deriva del disco Tributo al príncipe, rememorará los mayores éxitos del mexicano, aquellas composiciones que nacieron del puño y letra de Manuel Alejandro, Juan Gabriel, Rafael Pérez Botija, entre otros. "Yo crecí con estas canciones, eran las que escuchaban mis padres".

Charlie ha incursionado en diversos ritmos, además del pop, tales como el bolero y la salsa. Cortesía

En YouTube están disponibles los sencillos El triste, Amar y querer y Gavilán o paloma.

“Le di mi propio toque, con un sonido más moderno pero sin alejarme de la esencia romántica y envolvente de cada tema”, afirmó quien fuera el amor platónico de Jennifer Lopez en su niñez.

Jorge Heredia: "Yo seré prefecto del Guayas" Leer más

Acostumbrados a escuchar a Charlie en el pop bailable, no es la primera vez que el nativo de Santurce incursiona en otros ritmos, pues en su discografía hay desde boleros hasta salsa y merengue.

“Estoy alistando el lanzamiento de una melodía de reguetón con Fito Blanko. Se vienen muchas cosas”.

En cuanto a su faceta actoral, la retomará también dentro de poco, aunque no entró en detalles, pues asegura que está en etapa de negociación.

Se ríe cuando le recordamos que las telenovelas en las que él intervino, tales como Muchachitas y Gata salvaje, se siguen pasando en Ecuador.

Al preguntarle con cuál de las actrices con las que trabajó se quedaría (Lucero, Kate del Castillo, Marlene Favela), respondió entre risas que “ninguna porque ya todas ellas tienen su marido”.

“Siempre me han dado el papel de villano, como que me queda bien. He hecho hasta de estríper, pero me la gozo”.

Recordó la época en que vivió en Ecuador mientras grabó la telenovela Fanatikda (2010), producción de TC. “Tengo grandes amigos de ese país, al que le tengo mucho cariño. Y cada vez que he ido lo que más como de allá es el encebollado, que me pone ‘power’ (risas), lo puedo hacer todos los días, también quiero incluir canciones de Julio Jaramillo en mi próxima producción”.

Confiesa que no mantiene contacto alguno con sus excompañeros de Menudo, pues hace muchos años que está enfocado en su profesión de solista. Sin embargo, no tuvo reparos en evocar a su colega Ray Reyes, quien murió de un infarto el 30 de abril.

Charlie al recordar su época en Menudo afirma que no mantiene contacto con sus excompañeros. instagram

“Me quedo con todo lo que vivimos juntos siendo parte de Menudo. Tengo los mejores recuerdos de él. En esta vida estamos de tránsito, por eso hay que valorar cada minuto, cada día que tengamos y cuidar de nuestra salud y la de la familia y hacer lo que nos haga feliz y con amor, como se hacen los hijos”.

Para mantenerse en forma se ejercita todos los días y empieza con cardio, para luego seguir con una rutina de pesas. “Cantar demanda estar bien físicamente, aunque no lo crean. Así sea un show romántico como el que ofreceré este 19 de junio. Para mí es imprescindible que mi cuerpo funcione íntegramente”.