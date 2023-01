Ayrton Cortez presenta Soltar

El cantante ecuatoriano define su composición como multidimensional, astuta, psicodélica y llena de corazón, y bajo estos conceptos presenta su nuevo sencillo titulado 'Soltar'. Esta canción apela por la sencillez de un ritmo pop amigable para todo tipo de oyentes, pero sin prescindir de destellos vanguardistas.

El músico riobambeño compuso el tema y lo coprodujo quien también se hizo cargo de la mezcla y que terminó siendo masterizada por @cana_san_martin, como se tiene en Instagram, en la ciudad de Buenos Aires.

Días antes del estreno oficial, Ayrton escribió: “Mientras escribo esto ya es más de media noche y me invaden muchos sentimientos que son difíciles de explicar. Para que tengan un contexto para mi el arte siempre ha sido una extensión de mi ser, en especial la música ha sido un pilar fundamental en mi vida, hace mucho tiempo tuve un proyecto musical que lamentablemente no pudo ser y que me rompió el corazón que terminara, así que decidí que, aunque se veía complicado iba a seguir en solitario, sabía que tenía mucho que aprender”, como antesala del lanzamiento y compartiendo algo de su pasado musical.

Ahora llega con las energías recargadas y es un nuevo capítulo para su profesión. La producción audiovisual de SOLTAR estuvo a manos de Daniela Vásquez, Alejandro Veloz y Chicho Moreno, en donde se utilizaron varios elementos como flores y fuego que quedaron plasmados en fotografías y videos.