No se puede hablar de la música del 2000 sin mencionar el álbum Let go, de Avril Lavigne.

El disco debut de la artista canadiense se estrenó en 2002, cuando ella tenía 16 años. Y si se le hacen difíciles las cuentas, acaba de cumplir 20 años.

Un trabajo lleno de energía y rebeldía adolescente que, pese al tiempo transcurrido, no ha perdido vigencia y sigue siendo importante para todos los que crecieron con Complicated como canción de ‘guerra’.

La rubia estrenó el domingo 5 de junio una versión especial de su primer proyecto, con el que consiguió la fama mundial.

“Nunca podré explicar completamente no solo cuánto significó este álbum para mí, sino también el impacto monumental que ha tenido en mi vida. Es difícil tratar de comprender cómo, 20 años después, las canciones que escribí cuando tenía 16 años todavía resuenan en la gente de hoy. Es bastante loco. Me puso en un camino y me llevó a lugares que nunca en mis sueños más salvajes podría haber esperado y estoy agradecida por ello todos los días. Nada de esto habría sido posible sin la ayuda y la guía de LA Reid, Lauren Christy, The Matrix, Cliff Magness, Curt Frasca y Sabelle Beer. Siempre les estaré agradecida por dejarme ser yo misma. También un gran agradecimiento a todos los que jugaron un papel, grande o pequeño, para ayudar a que este disco fuera el éxito que fue”, escribió.También dedicó unas líneas especiales a sus seguidores.

“Gracias a cada uno de ustedes que hizo una conexión con este álbum y se quedó conmigo desde entonces. Digo todas las noches en el escenario lo afortunada que me siento de estar haciendo música, de gira y divirtiéndome tanto como lo hago. Un genuino y sincero agradecimiento a cualquiera que haya escuchado mi música y se haya quedado”.

La intérprete de Sk8er boi tendrá este año una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.