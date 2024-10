Aventura en Guayaquil: Fecha, precios de las entradas y más

Los seguidores de Aventura en Guayaquil comenzaron este lunes 21 de octubre de 2024 con una excelente noticia. El grupo de bachata ofrecerá un concierto en la urbe porteña el próximo miércoles 18 de diciembre de 2024 en el Estadio Modelo Alberto Spencer.

¿Cuánto costarán las entradas para el concierto?

En cuanto al precio de las entradas, la más económica, ubicada en General, costará $35 más IVA. La entrada en Preferencia será de $55 más IVA; la de Tribuna, $69 más IVA; la de Los Infieles Fan Zone, $95 más IVA; Mi Corazoncito Golden, $160 más IVA; Un Beso Platinum, $192 más IVA; y Aventura Box, $229 más IVA.

Feel The Club, empresa organizadora del evento, informó a través de una publicación en su cuenta de Instagram que la preventa exclusiva será el 28 y 29 de octubre, para quienes cuenten con tarjetas de Banco Guayaquil.

“¡GUAYAQUIL DE MIS AMORES! No te podías quedar fuera de esta despedida @aventura, tu grupo favorito, mami 🎶 JUNTOS POR ÚLTIMA VEZ en GUAYAQUIL! 🇪🇨 The Kings of Bachata 👑”, se lee en parte de la publicación en la red social.

Tras una hora de haberse realizado la publicación, ya cuenta con más de 10 mil “me gusta” y cientos de comentarios, donde los guayaquileños han expresado su felicidad por la noticia, ya que muchos de ellos no pudieron asistir a los conciertos que ‘Los Reyes de la Bachata’ ofrecieron el 19 y 20 de octubre en Quito.

