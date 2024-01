Lo que le depara al streaming en 2024

Inició el año y la movida televisiva ya tiene lista larga que tiene a todos los espectadores expectantes por los títulos que se van a presentar. Y es que en este 2024 grandes exponentes del audiovisual se unen a las plataformas streaming y se rompe la barrera entre cine y televisión, siendo un producto que une a los mejores talentos de ambos mundos.

Steven Spielberg regresa con Masters of the Air, protagonizada por Austin Butler; los Bridgerton con el romance entre Penélope y Colin; Jodie Foster se mete a detective y el universo de Star Wars se sigue expandiendo. Son algunas de las series más destacadas para los meses venideros.

Aunque nunca se puede prever cuál será la mejor serie del año la lotería a la que juegan las plataformas aumenta probabilidades si tienen el respaldo de nombres como los de Spielberg y Tom Hanks, que vuelven a colaborar como productores tras Band of Brothers (2001) y The Pacific (2010).

Esta vez es una miniserie sobre la Segunda Gerra Mundial, que se estrenará en Apple TV+, llamada Hermanos de sangre, surge de una adaptación de la novela de Donald L. Miller, centrada en los miembros del 100 Grupo de Bombardeo estadounidense. Serán nueve capítulos dedicados a homenajear a una unidad que ayudó a derrotar a la Alemania nazi.

Esta obra llegará en enero, al igual que Griselda, una producción de Netflix con Sofía Vergara como Griselda Blanco, creadora de uno de los cárteles más rentables de la historia en el Miami de los 70 y 80.

Las segundas partes, las más esperadas

Es el caso de House of the Dragon 2 (HBO Max), que mantiene intacto el espíritu de Game of Thrones, de la que proviene, y que buscará confirmar el éxito de la primera temporada.

O de True Detective: Night Country (HBO Max), la cuarta temporada de una serie que en su primera entrega consagró a Matthew McConaughey.

Cada año ha tenido protagonistas diferentes y en la nueva es el turno de Jodie Foster, que se mete en la piel de una detective que se enfrenta a un difícil caso en Alaska en una temporada que tiene como creadora a la mexicana Issa López.

Por supuesto, tampoco puede quedar sin su dosis el público de Star Wars, enganchado con The Mandalorian o Ahsoka, que ahora podrá disfrutar de Jude Law como un maestro Jedi en Star Wars: Skeleton Crew.

