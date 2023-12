Las noches junto a Netflix ya son un hábito para millones de personas, pero esto no significa que en el ajetreo del día a día y el catálogo gigante de títulos que tiene la plataforma, usted haya podido disfrutar de todo lo que ofrece. Ya se acerca el 1 de enero, día en el que para casi todos es de descanso.

Por eso, y para iniciar el año sin ningún pendiente cinematográfico, le dejamos una lista con los títulos más populares de Netflix para ver sin excusas.

En el 2024 vienen grandes títulos y no hay razones para llegar atrasado en lo que a cine se refiere.

The mother

Jennifer Lopez todo lo que toca lo convierte en oro. Este 2023 la llena de orgullo porque, según el reporte de lo más visto de Netflix, ella consiguió que su película sea la más vista del año en su plataforma.

Cabe mencionar que la aplicación de streaming emitió por primera vez un conteo general de lo más reproducido, y este será publicado dos veces al año (enero a junio y de julio a diciembre). The mother es lo más visto de la primera mitad del año con más de 249 millones de horas.Junto a ella también participan grandes actores, entre los que destacan Gael García, Joseph Finnes y Omari Hardwick. Además, para redondear el elenco de la cinta, están Paul Raci, Lucy Paez, Jesse Garcia y Yvonne Senat Jones.

Luther: The Fallen Sun

Idris Elba retoma el personaje de la famosa serie británica Luther.Luego de cinco años, llega esta cinta en la que la acción se multiplica y también la audiencia, y se convierte en la segunda película más vista del año en Netflix.En esta ocasión el tormentoso detective tendrá que usar toda sus habilidades para capturar a David Robey, un asesino en serie cibernético, interpretado por el actor y director Andy Serkis.

Y como ya es costumbre en esta ficción, ni siquiera el estar en prisión será un impedimento para Luther cuando se trata de cerrar sus casos.

Fue una trama más amplia y a mayor escala. Fueron 209 millones de horas reproducidas las que tuvo la película.

Juego Limpio

La ópera prima de la directora estadounidense, Chloe Domont, para Netflix, se ha convertido en una de las cintas más comentadas en el internet.

Y no es para menos, la pareja de analistas financieros que la protagonizan tiene una historia tan real como cruda. Ellos trabajan en la misma despiadada y competitiva compañía de fondos de cobertura. Pero cuando se abre una vacante para ascender a gerente, los rumores apuntan a que Luke será el elegido para tomarla y Emily, su novia, está feliz por él. Ella recibe una llamada en la madrugada, es el director de la firma que ha decidido ascenderla luego de analizar su brillante currículum y carrera en los dos años que ha formado parte del equipo. Al volver a casa, no se le ve feliz como se supone que debería estarlo.

Lo primero que le dice a Luke, quien tampoco recibe con júbilo la noticia es: “Lo siento”.

Es en ese momento cuando la idílica pareja deja de serlo para convertirse en una guerra de poderes y manipulación.Emily (Phoebe Dynevor) y Luke (Alden Ehrenreich) tienen escenas muy dolorosas. Este thriller es de esos que auténticamente mantiene el suspenso.

Es una película incómoda.

Criminales a la vista

Aunque Adam Sandler pueda tener muchos detractores de los cinéfilos más especializados, a la audiencia masiva su humor siempre le viene bien.Y la verdad es que esta segunda parte junto a Jennifer Aniston resulta una de las películas de comedia más jugosas de las aplicaciones de streaming.

Aquí el carisma, la química y el talento genuino para la comedia tontorrona de sus protagonistas la convierten en una de las más comentadas del año.

Esta comedia criminal no tiene más aspiraciones que sacar carcajadas y lo consigue con creces.

Dejar el mundo atrás

Si el mundo realmente se estuviera acabando y los sistemas de comunicaciones fueran irregulares, el ciudadano promedio no estaría tendría acceso a las últimas actualizaciones de la crisis. Y no podría ni imaginar lo que estaría pasando, ¿y no sería eso aún más aterrador? Esa es más o menos la premisa principal que surge en Dejar el mundo atrás, un thriller lleno de tensión y fatalidad.

Basada en la novela de Rumaan Alam del mismo nombre y producida por la productora Higher Ground de los Obama, comienza con Julia Roberts y Ethan Hawke llevando a su familia de Brooklyn a una casa de alquiler en las afueras de la ciudad durante el fin de semana. Lentamente, y con una cinematografía cruda y planos desorientadores, los acontecimientos confusos se acumulan a su alrededor. La navegación de un barco petrolero falla y encalla en su playa. Un apagón obliga a los propietarios de la casa de vacaciones, Mahershala Ali y Myha’la, a tocar el timbre y pedir volver a casa. Los animales se comportan de forma extraña. Internet no funciona. Si bien algunos han dicho que el ritmo es demasiado lento, pero esto solo pone ritmo a la paranoia creciente que lo mantendrá enganchado, mientras se pregunta: ¿Qué haría si fuera yo?

Los más esperados en 2024

Series

Engaños (1/1/2024)

Los hermanos Sun (4/1/2024)

Queer Eye: Temporada 8 (24/1/2024)

Griselda (25/1/2024)

Películas:

La sociedad de la nieve (4/1/2024)

Despertar del duelo (5/1/2024)

Lift: Un robo de primera clase (12/1/2024)

Mi soledad tiene alas (19/1/2024)

Top de la semana en Ecuador

1. Pollitos en fuga: El origen de los nuggets

2. El marine

3. El Grinch

4. Rebel Moon (Parte uno): La niña del fuego

5. Dejar el mundo atrás