El cine en el 2023: La taquilla se impone frente al arte

Durante muchos años los productos Marvel han sido imanes en la taquilla, aunque en este 2023 algunas no triunfaron como lo esperaban. Sin embargo, en el mundo entero continúan en la nave del éxito, pero se escribe que las ganancias van mermando. Jodie Foster y Martin Scorsese deben estar observando el descenso y parece que en un par de años las producciones volverán al realismo de nuestras vidas.

No obstante, los héroes de papel, los rápidos y furiosos, los galácticos y un gato lideran la nómina de rentabilidad, solo que ahora han aparecido dos fenómenos: Barbie y Mario Bros. Los dos se llevaron el aplauso y el dinero de los espectadores. De manera que, en este primer artículo, figuran los héroes populares y sus nuevos amigos: Barbie, Mario, Luigi, una tortuga con la astucia y fuego de un dragón, la princesa Peach y toda la magia de su imperio

SÚPER MARIO BROS, LA PELÍCULA

Espectadores: 1’608.005

Un mundo fantástico se ve amenazado por un belicoso reino dominado por una tortuga feroz y con facultades de dragón. Tiene el afán de robar una estrella mágica y conquistar a la princesa Peach, quien luchará con destreza Ninja.

Un par de hermanos, Mario y Luigi, se colarán para defenderla bajo el manto de su profesión (fontaneros) y quedará al descubierto el secreto de Mario.

La película está basada en el popular videojuego creado en 1983 por el japonés Shigeru Miyamoto, con el cual han demostrado que los creadores del filme previnieron que no se trataba de copiar, sino de crear nuevo relato, imponiéndole la esencia del juego. Con esto, Illumination y Nintendo tuvieron un as bajo la manga y con este dejaron en pantalla un largometraje lleno de aventuras, perfecto entretenimiento para sus fanáticos... también para los que no lo eran.

Se sabía, desde su preproducción, que la cinta atraería dos clases de público: los jugadores y los niños. Esto permitió que la crítica fuera positiva, pues no la juzgó como si fuese el popular juego, sino que aceptó su contenido tal cual llegó: no se pretendió que la viésemos bajo el cristal de nuestras afinidades cinematográficas, sino bajo la lupa del tecnicismo, de su ejercicio visual, sonoro y mostrar el dominio que tuvieron sobre la plástica y funcionalidad de cada acción.

Esto y su música pegajosa facilitaron el acceso al relato y dejó ver que Mario Bros es el ratón Miguelito de los milenials, entre ellos mi sobrino nieto Carlitos Usategui Zunino, que me hizo ver saltar a Mario del juego al cine.

BARBIE

Espectadores: 858’184.000

Fue y es... ¡la sorpresa del año! Barbie es una película feminista, muy bien dirigida por Greta Gerwig, e integra las nóminas de las 10 mejores películas del 2023. Está compitiendo en los Globos de Oro cual mejor comedia del año y otras nominaciones. Sin embargo, los primeros 20 minutos, para determinados cinéfilos, fueron insoportables. Luego se dieron cuenta de que los diálogos (algo abrupto a veces) iban rápido, especialmente cuando las bellísimas Barbies, de variadas razas, exponían sus ideas libertarias.

En ese mundo irreal hubo lugar para la realidad: el gran ejecutivo, las ambiciones, las desconsideraciones al mundo creado para las muñecas, acentuadas por el trabajo de Will Ferrell.

La belleza facial y corporal de Margot Robbie dio vida a la escultural muñeca y con su actuación la convirtió en el ser humano que anhelaba ser. Pudo crear la transición del personaje inyectándola de drama y comedia. Asombra su expresión corporal, especialmente cuando se dobla, camina o queda inerte. El colorido es llamativo, incandescente y ejecutado bajo la forma en que se imprimen las tiras cómicas. Ryan Goslyng fue preciso en su actuación, ya que generó la impresión de un ser humano vacío al comienzo y muy inteligente cuando se da cuenta de lo que es tener vida.

Haber incluido una historia posible sobre la creadora de la Barbie fue acertado, enriquecido por la actuación de Rhea Perlman.

Barbie figura también en la lista de largometrajes artísticos que se ha seleccionado.

EL GATO CON BOTAS, EL ÚLTIMO DESEO

Espectadores: 574.753

El gato con botas descubre que su pasión por la aventura ha mermado su fortaleza.... ¡ha consumido ocho de sus nueve vidas! Ante ello emprende un viaje épico a fin de hallar el último deseo y con este recuperar sus nueve vidas.

Este gato es vulnerable, una mezcla de Robin Hood y el Zorro, a veces incoherente, al menos así lo vi y, sinceramente, no me gustó. Ahora, con motivo de ingresar al artículo, la he vuelto a ver: sigue tontuela, algo ingenua, pero agradable, y el Gato resultó ser orgulloso y lanzado.

La animación es buena, llena de acción y, sobre todo, repleta de buen humor. Sus personajes son carismáticos y el argumento es divertido y sirvió para traslucir el mensaje: la vida es saber combinarla con astucia e ingenio, jamás con cinismo, corrupción moral o maldad.

Añade también el valor que se debe tener frente a la muerte. Que los comportamientos frívolos sirven a veces para ocultar el miedo a la soledad. Toda una muestra de “profunda psicología”.

Las voces de Antonio Bandera (el gato) y la de Salma Hayek (Kitty Softpaw) son expuestas con dicción perfecta y ambos demuestran que son, también, excelentes actores de voz. Los colores son logrados con perfección, especialmente los atardeceres o las imágenes silueteadas bajo la luz de la luna.

La historia es clara y permite decir que bien podría ser mejor que su primera parte, la del 2011.

RÁPIDOS Y FURIOSOS 10

Espectadores: 751.165

Un alarmante pasado y una sangrienta red de venganza invade a Dominic (Vin Diesel), pues sabe que Dante Reyes (Jason Samoa), con su mentalidad criminal, vive dispuesto a destrozar a los Toretto. De lograrlo, aniquilaría

para siempre todo lo que a Dom le importa, especialmente su familia.

Este décimo capítulo de la saga se presenta con todas las fuerzas de sus predecesoras, totalmente disfrutable, intensa y mostrando la generosidad de su inversión: $ 340 millones.

Jason Samoa otorga vitalidad a un villano exagerado, peligroso y excéntrico que, entre bromas, celebra sus crímenes. Y ya sabemos que su meta es asesinar a Dom. Aunque pensándolo bien, ¡mejor sería torturarlo! Así padecería más!

Explosiones, jeribeques automovilísticos, fuego y persecuciones por tierra, mar y aire quedan envueltas en una película de gran accionar, fantástica, de efectos visuales ultrasofisticados que a veces juguetean con tonterías, pero que la hace increíblemente festiva.

Y dándose cuenta de que jamás las estrellas están de más, incluyen en su reparto a figuras de la talla de Charlize Theron en el rol de Cipher, criminal cibernética, y a Rita Moreno caracterizando a la abuelita. Traté de encontrar en el reparto a Gal Gadot, la Mujer Maravilla. Jorge Loser, periodista especializado en cine dice: “Filme que refleja la cultura del motor”.

Sus ingresos, a nivel mundial, suben a $701’709.660. Ecuador puso su grano de arena.

GUARDIANES DE LA GALAXIA, VOL. 3

Espectadores: 591. 066

Los Guardianes están acostumbrándose a vivir en Knowhere, pero sus vidas están afectadas por ecos de un turbulento pasado que tuvo Rocket (Bradley Cooper). Peter Quill (Chris Patt) sigue intranquilo y bebiendo por la pérdida de Gamora (Zoe Saldaña), pero debe reunir gente para ejecutar una misión dificultosa.

La aventura, la ciencia ficción, el suspenso y el buen humor se han unido para ofrecer una película imaginativa, vívida y diferente a sus precuelas, aunque alguien debió haber pensado que “era más de lo mismo”. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es alucinante, llena de risas, argumentos excesivos, sangre en demasía, inflada y desigual. Pero ello se debe a los malabarismos del guion.

El controversial James Gunn la dirige con audacia al añadirle “un fogonazo de gloria” y el público la aceptó al instante, por ello está en el puesto que está. También expuso una rara e inesperada dramatización. Acertado el hecho de que la dirección supo dar a todos y cada uno de sus personajes la misma importancia.

Se dice que este ha sido el último capítulo de la franquicia, segmentos iniciados en el 2014. De ser así, han dejado un legado que es una oda a la amistad y al amor.