Así fue la boda íntima de Patrick Schwarzenegger y Abby Champion en Idaho

Tras una década de romance y un compromiso que requirió una pausa para priorizar una gran oportunidad profesional, la pareja formada por el actor Patrick Schwarzenegger y la modelo Abby Champion ha dicho por fin "sí, quiero". La celebración, un festivo fin de semana de tres días, culminó con una ceremonia íntima y privada en el exclusivo club Gozzer Ranch de Coeur d’Alene, Idaho.

Una Boda Pospuesta por 'The White Lotus'

El camino hacia el altar no fue completamente lineal. Como reveló el propio Patrick, la boda originalmente planeada tuvo que ser pospuesta justo después de su propuesta de matrimonio hace un año y medio. La razón fue de peso, el actor obtuvo el papel del intrigante Saxon Ratliff en la aclamada tercera temporada de la serie de HBO, 'The White Lotus'.

Decididos a que Patrick se enfocara por completo en el exigente rodaje, la pareja tomó la decisión mutua de retrasar su gran día, una espera que finalmente vio su recompensa el pasado fin de semana.

Un festivo fin de semana temático

La celebración fue mucho más que una simple ceremonia. Según detalla Vogue, los festejos se extendieron durante tres días, cada uno con una atmósfera y vestuario distintivos.

Jueves, 4 de septiembre: La cena de ensayo dio el pistoletazo de salida. Abby eligió un elegante vestido de la firma Zimmerman, mientras que Patrick lució un traje de color azul claro de Haider Ackermann para Tom Ford. Viernes, 5 de septiembre: La pareja recibió a sus invitados con una auténtica barbacoa de temática western. Abby se calzó sus botas de cowboy negras y completó su look con un vestido de encaje de manga larga de Bec + Bridge y un sombrero de cowboy, embodying perfectly the rustic charm. Patrick, sin duda, siguió la temática. Sábado, 6 de septiembre: El día principal de la boda llegó con toda la elegancia. Patrick optó por un esmoquin hecho a medida también de Haider Ackermann for Tom Ford. Pero todos los ojos estaban puestos en la novia, quien irradiaba belleza con un deslumbrante vestido nupcial de la diseñadora Danielle Frankel.

Abby compartió con Vogue la importancia de su elección: "Para mí, el vestido y quién lo diseñó eran increíblemente importantes. Como el ajuste y la moda son parte de mi profesión, sabía que quería trabajar con alguien con quien me sintiera completamente cómoda, con quien pudiera compartir abiertamente mis pensamientos y opiniones. Desde el momento en que conocí a Danielle, supe que ella era la indicada".

Una ceremonia familiar y con toques celebres

La ceremonia fue oficiada por el padre de la novia, Greg Champion, añadiendo un profundamente personal toque familiar al evento. En el lado del novio, su hermano Christopher Schwarzenegger y su cuñado, el superstar Chris Pratt (esposo de su hermana Katherine), formaron parte de los padrinos.

El evento reunió a familiares cercanos y un selecto grupo de amigos. Entre los asistentes más destacados se encontraron, por supuesto, los padres de Patrick, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver (quienes, a pesar de su separación en 2021 después de 35 años de matrimonio, estuvieron presentes para apoyar a su hijo), así como los padres de Abby, Greg y Laura, y su hermana, Baskin.

El mundo de 'The White Lotus' también estuvo representado, con la asistencia de los coestrellas de Patrick, Jason Isaacs, Sarah Catherine Hook y Sam Nivola, este último acompañado de su novia, Iris Apatow.

Finalmente, después de un viaje de diez años que incluyó un inicio en secreto, una propuesta y una pausa cinematográfica, Patrick Schwarzenegger y Abby Champion han oficializado su amor rodeados de quienes más importan, cerrando una etapa y comenzando la más emocionante de sus vidas juntos.

