Así celebró sus 34 años Tatiana Coronel, la vicealcaldesa de Guayaquil

La vicealcaldesa de Guayaquil, Tatiana Coronel, estuvo de mantel largo esta semana. La política cumplió 34 años el 3 de septiembre y, como era de esperar, la fecha no pasó desapercibida ni en su círculo más cercano ni en el ámbito municipal.

“La gente ha sido muy noble y amable conmigo”, confesó emocionada a EXPRESIONES, mientras contó sobre los gestos de cariño que recibió en esta ocasión.

Los detalles fueron variados: ramos de flores, retratos y artesanías provenientes de la Ruta Centro (proyecto que ella lidera), además de libros, chocolates, vinos y más...

Ella asegura que fue una semana de trabajo normal, pero con un toque festivo. “En mi oficina recibí a todos los que quisieron saludarme y darme un presente. Incluso me cantaron el cumpleaños feliz y, al caer la tarde, compartí una cena con mis más cercanos”, indicó.

Muchas felicitaciones

Las felicitaciones no tardaron en llegar, tanto en persona como en redes sociales. Una de las más significativas fue la de la concejal y exreina de belleza Soledad Diab, quien expresó con cariño: “Es una suerte compartir contigo no solo en el trabajo, sino también la amistad”.

Tatiana Coronel, quien fue electa vicealcaldesa de la ciudad el pasado 15 de mayo, ya contaba con experiencia como concejal desde octubre de 2024. Graduada en Economía, tiene afición por el yoga, mantiene una activa presencia en redes sociales, donde su cuenta de Instagram reúne a 12.000 seguidores.

