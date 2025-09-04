Sofía Caiche: "Me tiene sin cuidado Armando Paredes"

Tras los cruces con el exfutbolista, la actriz prefiere concentrarse en su nuevo trabajo, la producción Mofle la del barrio

Un nuevo enfrentamiento surge entre Sofía Caiche y Armando Paredes, padre de su hija Renata, de 15 años. El exjugador de fútbol llamó “piojosa” a la actriz, lo que provocó la reacción de su actual pareja, Tihomir Tihomirov, quien declaró: “Ya está fastidiando y hostigando mucho. Tengo suficientes pruebas y, en su debido momento, nos veremos en lo legal. Que deje de molestar a mi familia”.

Ante esto, Sofía respondió: “Seguramente, borracho, hizo algún live en alguna red social y habló tonterías. ¿Qué se puede esperar de un marginal? Me tiene sin cuidado. Mi esposo está molesto porque si no es Chana, es Juana; cada vez que bebe, sale con sus cosas”.

Dimes y diretes

Sofía siempre ha dicho que Armando Paredes fue solo un ‘donante de esperma’, que hablar de él “le da rasquiña” y que su relación únicamente fue “un pique y pase”.

Tras finalizar con el actor y director Fernando Villarroel, la actriz, dolida en ese entonces, se involucró sentimentalmente con el exdeportista. Este año, él comentó que quería escribir sobre el pasado que tienen en común. Sofía reaccionó: “Que escriba un libro me parece increíble, porque sería un nuevo papel higiénico; ojalá sea de doble hoja. Por ahora, que se pare de cabeza, que se ahorque, me da igual. De los muertos no hablo”. Además, advirtió que si Paredes llegara a mencionarla de forma indebida en ese supuesto libro, “tendrá que abstenerse a las consecuencias”.

Lo más recomendable sería que ninguno de los dos se mencionara, como si no existieran, para llevar la fiesta en paz. Una situación que, sin duda, ya resulta desagradable y solo genera faltas de respeto.

En Mofle la del barrio

Mientras tanto, Sofía Caiche no se deja distraer por los escándalos. La actriz forma parte de la nueva serie Mofle la del barrio, que muy pronto se estrenará en TC y cuyas promociones ya están al aire.

