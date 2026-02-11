¿Asesinato o suicidio? Nuevo informe reabre el caso Kurt Cobain

El fallecimiento de Kurt Cobain vuelve a situarse en el centro del debate público tras la aparición de una nueva perspectiva impulsada por una investigadora independiente y un equipo privado de especialistas forenses. A más de tres décadas de su muerte, el caso del líder de Nirvana, considerado uno de los íconos más influyentes del grunge, vuelve a generar interrogantes.

RELACIONADAS Frances Bean Cobain recuerda a Kurt Cobain con un emotivo mensaje

La muerte de Kurt Cobain en 1994

El 8 de abril de 1994, la industria musical quedó en shock cuando el cantante fue encontrado muerto en su casa de Seattle, Estados Unidos. El informe oficial determinó que el artista falleció a causa de una herida de escopeta autoinfligida y el caso fue catalogado como suicidio. Su partida marcó un antes y un después en la historia del grunge y consolidó su figura como leyenda cultural.

Sin embargo, la reciente revisión de la autopsia realizada en 1994 introduce nuevos cuestionamientos. Un equipo no oficial del sector privado, integrado por científicos forenses, decidió analizar nuevamente los hallazgos y la evidencia de la escena.

Nueva investigación forense y hallazgos

En esta nueva revisión participa Brian Burnett, especialista con experiencia en casos que involucran sobredosis y traumatismos por armas de fuego. Según declaraciones recogidas por Daily Mail, la investigadora independiente Michelle Wilkins aseguró que el equipo analizó las pruebas desde una perspectiva distinta.

Burnett afirmó: “Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”. El equipo sostiene que continúan con una revisión meticulosa de la autopsia, donde, según indican, se habrían detectado signos que no coincidirían con una muerte instantánea por arma de fuego.

Muere James Van Der Beek, estrella de Dawson’s Creek, a los 48 años Leer más

Hipótesis de homicidio y sobredosis

Un documento elaborado por los investigadores sugiere que Kurt Cobain pudo haber sido encarado por más de un agresor. La teoría plantea que habría sido obligado a consumir una sobredosis de heroína para inhabilitarlo antes de recibir el disparo que le causó la muerte.

Posteriormente, uno de los presuntos responsables habría colocado el arma en sus brazos y dejado una nota de suicidio falsa.

Wilkins señaló que ciertos daños orgánicos asociados con la falta de oxígeno, como necrosis cerebral y hepática, suelen observarse en casos de sobredosis y no necesariamente en una muerte inmediata por arma de fuego. “Hay cosas en la autopsia que dicen: ‘Bueno, esperen, esta persona no murió rápidamente por un disparo’”, afirmó.

El informe también menciona detalles de la escena que despiertan interrogantes: las mangas del músico estaban remangadas y el kit de heroína fue hallado a varios pies de distancia, con jeringas tapadas, bastoncillos de algodón y fragmentos de heroína negra. Según los investigadores independientes, Cobain habría ingerido una cantidad significativamente superior a la habitual incluso para una persona con alta adicción, lo que habría provocado daños severos en su organismo.

Wilkins cuestionó la coherencia de la escena, sugiriendo que el orden en que se hallaron ciertos elementos no sería habitual en un caso de suicidio. Desde su perspectiva, el escenario presentaba características que merecerían un análisis más profundo.

La postura oficial se mantiene

A pesar de estas afirmaciones, la Oficina del Médico Forense del Condado de King aseguró que en su momento se realizaron todos los protocolos correspondientes y una autopsia completa que determinó el suicidio como causa de muerte. Hasta ahora, las autoridades no han encontrado un motivo razonable para reabrir el caso.

RELACIONADAS Pagan casi 500 mil dólares por guitarra parchada de Kurt Cobain

Desde el Departamento de Policía de Seattle también reiteraron que la conclusión oficial sigue siendo la misma: Kurt Cobain murió por suicidio. La postura institucional no ha cambiado.

El debate, sin embargo, vuelve a instalarse en la conversación pública. La figura de Cobain, símbolo de una generación y referente indiscutible del grunge, continúa despertando interés y controversia. Más allá de las nuevas hipótesis, su legado musical permanece intacto mientras la discusión sobre su muerte vuelve a captar la atención mundial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!