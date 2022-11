Sin dudas, las pertenencias de los famosos mueven dinero. Sus admiradores anhelan no solo escuchar su música sino adquirir algunas de sus pertenencias como es el caso del músico y compositor estadounidense Kurt Cobain, quien años después de su muerte, en 1994, su misterioso suicidio y su inestable vida lo han convertido en un personaje mítico.

En New York, en el “Icons & Idols: Rock ‘N’ Roll”, se puso en subasta uno de sus bienes preciados, la guitarra Fender Mustang que el líder de Nirvana destrozó en vivo y en directo, durante una de las giras, el 9 de julio 1989, en el Sonic Temple Hall, en Wilkinsburg, Pennsylvania.

Esa guitarra malltratada Kurt Cobain la intercambió con otra del músico Sluggo Cawley, de la banda Hullabaloo, quien tenía una Gibson SG destrozada colgada de la pared, sin pensar que dos décadas después un fan pagaría $ 486.400 dólares por ese instrumento musical parchado, y que contiene la leyenda: “Yo Sluggo, gracias por el intercambio. Si el rock and roll es ilegal, métanme a la cárcel”, escrita por el músico.

Otras subastas millonarias

Esta no es la primera vez que se pone en subasta guitarras de Cobain. La Mustang Fender azul que utilizó en el videoclip de Smells Like Teen Spirit (uno de los más grandes éxitos de Nirvana) se vendió por cuatro millones y medio de dólares. Valor que fue superado por los $ 6 millones que se canceló por la guitarra que tocó en el disco MTV Unplugged in New York (1994), convirtiéndose en la más cara de la historia, según la casa Julien's.