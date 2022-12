Asaf Torres no es un rostro desconocido para el país, pues estuvo en la segunda temporada de El poder del amor, versión Latinoamérica y recientemente se integró al elenco del reality Esto es guerra, un popular programa peruano de competencias.

Antes de partir a Lima, EXPRESIONES conversó con el artista, quien estuvo algunos días en Guayaquil. El puertorriqueño de 25 años destaca la música entre sus múltiples facetas. “Lo mío es cantar, pero también me gusta la televisión, estar en un reality, actuar, todo lo que me ofrezcan, me parece que son plataformas que suman a mi carrera de solista”, dice Asaf, quien promociona su canción Indecisa.

La melodía cargada de flow en el género urbano sigue la línea de sus coterráneos Bad Bunny, Daddy Yankee, Anuel AAA, Ozuna y Farruko. “Puerto Rico es un semillero de artistas que se han proyectado al mundo y han llegado a ser número uno. Si hablamos de otros ritmos ahí tienes a Ricky Martin, Gilberto Santa Rosa, Chayanne, Olga Tañón, Luis Fonsi, Residente, la lista es larga”.

Acerca de su visita a Ecuador, manifiesta que estaba pendiente hace tiempo, pues acá no solo tiene admiradores, sino amigos que surgieron a raíz de su aparición en los espacios de telerrealidad, Por amor o por dinero y El poder del amor 2.

El boricua, quien además intervino en el reality Guerreros, afirma que estar dentro de este tipo de formatos pone a prueba la resistencia y el control emocional del participante. “Para que te vaya bien en un realtity no debes estar loco, todo lo contrario, se necesita cordura e inteligencia”.

Fuera de la música, sus energías también las canaliza en el deporte. El fisicoculturismo, al que se ha dedicado por casi una década, es otra de sus grandes pasiones.

En cuanto a su lado sentimental, tras su ruptura con Karina Linnett, indica estar soltero, aunque la prensa peruana hoy lo vincula con una de las concursantes de Esto es guerra, Rosángela Espinoza.