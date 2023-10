Los apagones: Cómo vive la crisis energética la gente de la farándula

Retrocedió el tiempo con los apagones, pues tras el anuncio de que volvían la ciudadanía se alborotó. No es para menos. Como expresa la mexicana Yuri en su popular tema 'El apagón', “con el apagón, qué cosas suceden”.

Según la actriz Pamela Sambrano, “de 14:00 a 17:00 trabajo. Ensayo para Relatos dantescos, pero ya hablamos con el grupo de actores para hacerlo en un lugar que tiene patio; nos agarra justo en el momento del apagón. En la mañana, dejé todo preparado, cargué la computadora y tablet para que yo pueda continuar con mis actividades”.

La expresentadora Ana Buljubasich dice que “sin lugar a dudas, los cortes de energía nos complicarán la vida en varios aspectos, es indiscutible que los negocios serán una vez más los más afectados, ya que sin el servicio eléctrico será muy difícil operar. Lo vivimos una vez con grandes pérdidas económicas y ya veníamos golpeados por otros factores como la inseguridad. Al mal tiempo, buena cara”.

Ana Buljubasich. Redes sociales

Para el presentador Henry Bustamante, “son mis primeros apagones, me agarran fuera de casa (de 09:00 a 12:00). Cuando inicialmente iban a realizar cortes de energía en la madrugada, no dejaba de pensar en la incomodidad que sería dormir sin aire acondicionado. Recuerdo a mi papá (Darío) que nos decía que no nacimos con aire acondicionado. Es verdad, pero ya nos hemos acostumbrado a estar frescos siempre. Luego de aquello, hay que añadir que se pueden dañar los alimentos y electrodomésticos. Sé qué hay personas más afectadas como los comerciantes, sobre todo de pequeños negocios".

En cambio, el comentarista deportivo Vito Muñoz no se hace mucho problema. “Tengo como norma ‘la vida es como es, no como quisiéramos que sea’. El edificio donde tenemos nuestras oficinas tiene generadores propios, pero estamos desarrollando planes de contingencia, modificando horarios de labores para adaptarnos a las circunstancias. Las especies no cambian, evolucionan y si no lo hacemos, desaparecemos”.

El asesor de imagen Marco Tapia comenta: “Mi sector se quedó sin luz de dos a cinco de la tarde, un horario de trabajo; nos complica por temas de clases y demás actividades. Debemos ajustarnos y adelantar los trabajos”.

El comentarista de espectáculos Alsino Herrera considera que “el mundo del entretenimiento agonizó en la pandemia, intentó revivir y se vinieron las bandas, no aquellas que suenan armónicamente una melodía, sino esas que asustan más que una enfermedad. Bajarnos el breaker es casi lo mismo que estar en ambos escenarios de terror porque el arte vive de los que asisten, de los que ven, cantan o bailan, pero con luz. La industria del entretenimiento es parte fundamental de la vida y una pieza clave en el motor de la economía”.

