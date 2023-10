Úrsula e Isaac: Una relación de apariencias

Cuando Úrsula Strenge cumplió 50 años (en septiembre) celebró con amigos esa ocasión especial en la vida de cualquier persona. El gran ausente de los festejos fue Isaac Delgado. Aquello generó muchos comentarios y la presentadora y concejala confesó que se habían dado una pausa.

A las pocas horas supuestamente volvieron, todo en apariencia a pesar de que en algunas fotos publicadas en redes sociales se los ha visto juntos, como en el cumpleaños de José Luis Arévalo y en un matrimonio. Ya nada fue igual. Tal vez fue una decisión tomada para que el escándalo que se generó baje la intensidad y la prensa rosa, conocidos y más no acosen con preguntas.

En su cuenta de Instagram, el presentador de RTS ha incrementado las reflexiones de vida que publica y ha borrado ciertos mensajes, mientras que Úrsula se ha enfocado en su trabajo y se siente como si se hubiera quitado un peso de encima.

Al parecer Isaac Delgado es el más afectado, pero cuando algo no da para más, es mejor dar vuelta a la página.

"Me ocasionan problemas"

Pamela Palacios está muy enojada porque en una página de farándula aseguran que ella tiene una nueva pareja que supuestamente la acompañó al cine. “Fuimos a una función de la cinta Trolls con un grupo de amigos, entre ellos, Maluli Valdivieso. No puede ser que me involucren con alguien porque se para junto a mí o detrás mío. Me ocasionan problemas, es una falta de delicadeza que asuman algo, sin preguntar”, dice la actriz.

