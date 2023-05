"Anuel es el peor ex que una mujer puede tener", comentan los usuarios en redes.

Anuel AA se ha convertido en el novio más 'tóxico' según usuarios en redes sociales. Anuel AA y la colombiana Karol G, terminaron su relación en abril del año 2021, y aunque ya ha pasado bastante tiempo, el boricua parece no olvidarla. El pasado 4 de mayo del 2023, Anuel le dedico una canción con versos subidos de tono, atacando al colombiano Feid, quien estaría saliendo con Karol G.

El cantante de 'Amanece' estaría utilizando a la paisa como tema central para sus canciones, y sus publicaciones de Instagram. Pero no solo ha involucrado a su exnovia, Anuel desde hace varias semanas lleva atacando fuertemente a Feid, uno de los talentos de la música urbana que más está pegando en este momento. Anuel no se ha detenido, y no muestra ningún tipo de arrepentimiento.

En Instagram, el cantante boricua compartió una fotografía en uno de sus conciertos, en la que se lo ve con un fanático, que sostiene una pancarta con el mensaje, “Fuc*, Ferxxo”, escrito. Insultando a la pareja de la Bichota.

Pero no fue lo único que Anuel AA hizo para llamar la canción de Karol. En la publicación incluyó un video con una especie de dinosaurio que cantaba, “Mama bicho, fuc* you. Mama bicho, te voy a cantar". Adicional, en la descripción de la misma publicación, escribió: “Y esta se la dedicó a tu novio, bebé”.

Los internautas no tardaron en pronunciarse en la publicación de Anuel. "Te entiendo Anuel, quién no estaría obsesionado con Feid?", "Le gusta Karol o Feid al parcero?", "Mi compa el que no quiere aceptar la terapia", "0% de madurez", fueron algunos de los 371mil comentarios que dejaron usuarios en la publicación.

Anuel representa el verdadero no les duele dejarte, pero si les duele que te metas con alguien mejor — Garsex (@lafresinea) May 11, 2023

Karol por su lado no se ha pronunciado en lo absoluto sobre el tema, la colombiana ha enterrado esa relación por completo, e incluso borro las publicaciones que aún tenía en su cuenta de Instagram con Anuel AA, esto después de las acciones del boricua en las últimas semanas.