Anuel y Karol G, fueron en su momento una de las parejas más queridas por los fans y por los medios, por lo que su ruptura afectó a muchos. Pero el escándalo surgió cuando al cantante se lo vinculó con Yailin (la madre de su hija) pocas semanas después de la separación. Incluso existían teorías de una posible infidelidad por parte de Anuel a Karol G, con la misma Yailin.

Anuel AA estrena canción y estaría dedicada a Karol G: ¿Busca regresar? Leer más

Sin embargo, esta relación ya terminó, aunque en la actualidad Yailin y Anuel comparten una hija. Pero ahora, aparentemente el cantante puertorriqueño sigue sintiendo cosas por Karol G, o eso es lo que da a entender por medio de sus letras.

En los últimos días se han viralizado varios vídeos en los cuales el cantante de "Amanece", le dedica palabras a su ex-novia Karol G y a la que se presume es su actual pareja, el colombiano Feid, durante sus conciertos.

En uno de sus recitales, el puertorriqueño cambió la letra de uno de sus singles más recientes, "Más Rica Que Ayer", el cual según los fans es una dedicatoria a la colombiana. Durante su concierto, Anuel AA cambio la letra, de "¿Será que el novio la dejó?", por "¿Será que Feid la dejó?", haciendo referencia al Ferxxo.

Anuel AA no solamente la nombra en sus conciertos o envía indirectas cada que tiene la oportunidad, sino que ahora fue mucho más directo y utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a su exnovia y su supuesto nuevo amor.

Anuel AA: Aseguran que su nuevo tema es una respuesta para Karol G y 'TQG' Leer más

El cantante le dedicó su nueva canción "Mejor que yo", y se lo dejo más que claro en la descripción de su publicación, donde escribió: "Te la dedico bebé", mencionando a la cantante paisa al final del mensaje.

"Mejor que yo" fue grabada en colaboración con DJ Luian y Mambo Kingz, y publicada en todas las plataformas en la noche del 4 de mayo. La letra se viralizó rápidamente, debido a lo directa que se muestra frente a su expareja. Sin embargo, varios internautas critican al cantante sugiriendo que ha "caído en lo vulgar".

Anuel AA confirma que está separado de Yailin Leer más

“Hace tiempo que ya no nos c******, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo m*** como yo te lo m***. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, son solo algunas de las frases que Anuel presenta en su nuevo tema.