Antonio Banderas presentará su espectáculo Company, con el que reabrirá el 17 de noviembre el Teatro Albéniz, tras 17 años de cierre, ahora rebautizado como Umusic Hotel Teatro Albéniz en Madrid, ciudad que el actor ha convertido en el Broadway español. “Madrid tiene un público exigente que está preparado y además un público potencial: ese es el que hay que cuidar ahora.

Dije que no iba a actuar fuera de Málaga y he roto la estrategia por un teatro lo suficientemente importante. Aquí en Madrid viví una época histórica y este lugar ha supuesto muchos recuerdos para gente como Pedro Almodóvar”, a quien reconoce haber llamado para que acuda al estreno. “Vendrá más adelante, ahora está en Nueva York”.

“El teatro musical está pasando por un momento esperanzador y excitante, debido a la expectativa y atención que recibe del público. Cuando hice pruebas para el elenco de 'A chorus line' para 17 miembros, vinieron 1.800 bailarines. Hace 25 años esto era impensable”.

Pero Banderas entiende que esta situación también tiene “algo de peligro”, debido a que esta proliferación puede resultar en una bajada de calidad en algunos espectáculos.

'Company' es la obra que protagoniza. Agencias

Es por ello que ha abogado por musicales en los que “no haya pregrabaciones y sí músicos de verdad”, buscando un consenso entre empresarios del sector. “Hay mucha gente que juega al límite. Apostaría por reunirnos y llegar a una serie de parámetros que no se puedan traspasar, como por ejemplo un número mínimo de músicos por espectáculo”.

Company, con música y letra de Stephen Sondheim, es una producción del Teatro del Soho CaixaBank. El director musical Arturo Díez-Boscovich dirigirá una orquesta de 26 músicos que tocará en directo sobre una escenografía ambientada en los paisajes neoyorquinos de los años 70.

Banderas reflexionó sobre su carrera, echando la vista atrás a sus inicios y admitiendo que “el éxito es un bicho muy raro y no se sabe por dónde viene. A veces me ha pasado que he hecho trabajos por los que pensaba que me iban a crucificar y luego fue un camino de premios y reconocimientos, y al revés. El teatro sobrevive porque, si no existiera, habría que inventarlo”.