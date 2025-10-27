Anthony Hopkins: cómo dejó el alcohol y ha vivido casi 50 años sobrio

Anthony Hopkins detalla el momento decisivo que lo llevó a dejar el alcohol y su vida tras casi cinco décadas de sobriedad

El actor ganador del Óscar, el Bafta y el Globo de Oro reconoce que dejó el alcohol y que ahora vive más plenamente.

Anthony Hopkins vuelve a poner en palabras un capítulo decisivo de su vida: la lucha contra el alcohol y la elección que, hace casi cinco décadas, lo sacó de un camino peligroso. En entrevistas recientes el actor rememora con claridad una noche en la que, tras conducir ebrio, comprendió que su costumbre podía causar una tragedia.

La anécdota contada con la voz seca y directa que lo caracteriza no busca el melodrama; describe un punto de inflexión: pedir ayuda y abandonar la bebida. Desde entonces, Hopkins contabiliza años de sobriedad que conviven con una carrera tan prolífica como vigilada por el público.

El episodio que cambió el rumbo

Hopkins narra que, en sus años más turbulentos, el alcohol había pasado de acompañamiento social a problema latente. Recuerda noches de borrachera, lagunas y un rechazo interno que crecía hasta convertirse en alarma: “Podría haber matado a alguien”, afirmó en una entrevista al evocar una conducción bajo los efectos.

Fueron la conciencia repentina y la decisión de llamar a un viejo agente para decir “necesito ayuda” lo que abrió la puerta a una salida real. La fecha que marca su sobriedad es 1975; desde entonces, Hopkins celebra cada año como un hito más en la contabilidad de su vida.

Alcohol y oficio: una relación ambivalente

En el relato del actor hay también una reflexión sobre el entorno teatral y cinematográfico de su generación, donde la bebida tenía un papel casi ritual. Hopkins no oculta que en el pasado el consumo ayudaba a mitigar inseguridades y a sostener una tensión escénica que creían necesaria.

Con el tiempo, esa fórmula demostró ser perjudicial. Su testimonio subraya que abandonar el alcohol no fue un recurso moralizante sino una exigencia práctica: permitir a la creatividad funcionar sin el sedante dañino del exceso.

Herramientas diarias: disciplina y rutina

La sobriedad de Hopkins se apoya en prácticas concretas: disciplina en la alimentación, ejercicio moderado, rutina musical y ejercicios mentales que apuntalan su rendimiento cognitivo.

A los 80 y tantos años, el actor declara que su bienestar físico y mental ya no depende de la evasión, sino de hábitos que le otorgan precisión y energía. Ese añadido no solo explica su longevidad artística; muestra cómo un orden cotidiano puede sostener una carrera intensa sin sacrificar la salud.

Testimonio público con intención práctica

Hopkins ha decidido compartir su historia sin golpes sensacionalistas: su voz invita más a la prevención que al juicio. Recomienda pedir ayuda y no subestimar la gravedad de la dependencia.

Su relato, contado con distancia clínica y afecto por quienes lo acompañaron, funciona como una alerta para quien todavía cree que puede controlar la bebida sin consecuencias. “Si tienes un problema con la bebida, pide ayuda”, ha repetido en distintas ocasiones: una frase breve que resume su postura.

Impacto y lectura pública

En un contexto cultural que admira la épica creativa pero también examina los costos personales de la fama, la experiencia de Hopkins aporta matices útiles.

Es relevante situar este testimonio junto a su obra: Hopkins ganó varios premios: dos Premio Óscar, cuatro BAFTA (uno por su trayectoria) y un Globo de Oro, entre muchos otros.

En 1993, la reina Isabel II del Reino Unido lo nombró caballero por sus servicios a las artes y, en 2003, recibió una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood por sus logros en la industria cinematográfica.

En su vida interpretativa, ha interpretado roles extremos y ha asumido la intensidad como materia actoral. Ahora, la decisión de hablar públicamente refuerza su rol no solo como actor sino como referente sobre la gestión de adicciones en el ámbito creativo.

