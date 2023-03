El guionista de 'Ant-Man y la avispa: Quantumania', Jeff Loveness, se pronuncia tras las opiniones de las críticas hacia su película. El escritor reflexionó después de que la película de Marvel se convirtiera en una de peores reseñadas en la historia, con una puntuación del 48 % en Rotten Tomatoes. Además de experimentar una caída del 69 % en la taquilla en su segundo fin de semana, marcando la segunda más grande caída en la historia de MCU.

“Para ser honesto, esas críticas me tomaron por sorpresa”, dijo a The Daily Beast. “Estoy muy orgulloso de lo que escribí para Jonathan Majors y Michelle Pfeiffer. Pensé que era algo bueno. Así que sí me sentí abatido y realmente triste por eso”.

Jeff Loveness con el personaje Modok. Cortesía

Sin embargo, cuando asistió a una proyección, su actitud cambió. “Estoy como, ‘¡Maldita sea! ¡No, las reseñas están equivocadas! ¡Estoy en lo cierto! ¡Modok es genial! Estoy muy contento con eso en general, y creo que aprendí a recibir críticas esta semana. Y ahora que aprendí que no es tan malo, puedo seguir haciendo cosas”.

Actualmente está desarrollando el guion de 'Avengers: The Kang Dynasty'.