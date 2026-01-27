Andy Díaz, el competidor que rompe esquemas en Míster Supranational Ecuador

El abogado, deportista y músico tiene una discapacidad visual que no le impide participar en el certamen

El abogado ibarreño Andy Díaz (29 años) es uno de los competidores del certamen Míster Supranational Ecuador. A pesar de tener una discapacidad que le impide ver y que lo lleva a movilizarse con la ayuda de su perro guía, Kenshi, el participante asegura que esta condición no representa un obstáculo para cumplir sus sueños.

Se define como multifacético: es deportista, practica fisicoculturismo y levantamiento de pesas, trabaja como modelo, investigador y asesor jurídico, además de creador de contenido y conferencista. En el ámbito artístico, canta, baila y toca guitarra eléctrica, y uno de sus grandes objetivos es lanzar un disco de música pop. En el plano personal, ya ha formado una familia.

Míster Supranational se desarrollará en marzo. Estos son los participantes. Cortesía

Con compromiso social

Con una estatura de 1,72 metros, Andy también destaca por su compromiso social. Apoya el arte y la inclusión, y actualmente trabaja en el proyecto Ciudad inclusiva para todos, enfocado en la accesibilidad y la participación de personas con discapacidad.

La elección de Míster Supranational Ecuador está prevista para marzo y se desarrollará en La Libertad.

"Todos tienen derecho a participar"

Según Marco Tapia, director del certamen, “Andy cumple con todos los requisitos. Todos tienen derecho a participar. Para él y para la organización, esto representa un reto”.

Los aspirantes son Abraham David Barrera Moreira, Mario Ricardo Blum Villamar, Andy Yong Fu Díaz Hurtado, Sebastián Jaramillo Salgado, Alejandro Maldonado, Brandon Mateo Maldonado Acosta, Miguel Ángel Mancheno Gutiérrez, Jesús Enrique Meléndez Vilera, Ernesto Menoscal, Andrés Adriano Molina Vargas, Sami José Morán Navarrete, Alejandro Renjifo y Érik Tovar

