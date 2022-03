Los intereses que una persona tiene en sus primeros años, muchas veces suelen quedarse en esa época de la niñez y nada más. Sin embargo, si al crecer y llegar a la adultez estos vuelven a aparecer, empiezan a ser protagonistas de su vida y todo empieza a tener sentido nuevamente.

Andy Álvarez no recuerda un evento o momento en específico en el que haya dicho “me gusta la moda”. Era algo que estaba tan dentro de él, que todo se daba de forma muy natural. “Algo que sí tengo presente de mi infancia es que siempre ordenaba mi clóset por colores. Pasaron los años y me convertí en un consumidor de moda. Cuando era chico, era fácil para mí elegir algo, ponérmelo y salir. No tuve que pensarlo, siempre fue así”, revela.

El creativo cuencano ha destacado por tener un estilo de vestir único e irreverente, características muy marcadas desde que se empezó a vestir solo. Recuerda claramente que cuando asistió a una de sus primeras fiestas, llevaba puesto un blue jean, camisa amarilla y unas medias del mismo color. Como el pantalón le quedaba largo, se lo dobló y estas quedaron al descubierto. “Entré al lugar y fue la primera vez que sentí esa repetida sensación de que la gente ve, calla y comenta. Allí fue cuando supe que pensaba diferente”, asevera.

Andy asegura que ya no le presta atención al qué dirán. Cuando lo ha hecho, que han sido pocas veces, el caos llega. Siempre ha sido él y eso es lo que lo tiene feliz y en paz. Reconoce que la mejor arma es dejar caer los comentarios y no llevarlos con uno, porque terminan convirtiéndose en un peso que luego es difícil de sacar.

Es así como demuestra que no son las prendas lo que hace que una persona tenga estilo, sino la seguridad con la que las lleva. Ese es el consejo que comparte a los que recién están en ese descubrimiento.

ENTRE LA FAMILIA, ARMANI Y MOSCHINO

Andy es un amante de las botas y los botines. Ese gusto viene por herencia de su tío Jorge, que siempre las ha usado y que para él, su manera de vestir reflejaba mucha libertad.

Por otro lado, veía a su mamá también como un gran referente por la sofisticada sencillez que tenía a la ahora de construir sus looks. En cuanto al panorama internacional, cuenta que, antes, lo que más se consumía para ver lo que pasaba afuera y estar informado eran revistas. Así descubrió algunas marcas que crecieron con él y con las que, hasta ahora, se siente identificado. Armani y Prada son sus favoritas para cuando quiere sentirse elegante y cómodo; Versace y Moschino cuando quiere lograr un look statement.

Este total black viene bien para la mañana y la noche. Se puede acomodar a cualquier ocasión. Juan Diego Delgado (Ig : @jdiego_del)

PREGUNTAS RÁPIDAS

¿Cada cuánto tiempo compras ropa y en qué te fijas a la hora de elegir prendas?

Noviembre es mi mes de shopping. Me demoro días navegando en mi página favorita, cosas entran, cosas salen y, al final, todo es maravilloso. Siempre ten tu wishlist lleno.

¿Prefieres textiles nacionales o internacionales?

Antes no compraba ni un botón aquí, pero todo cambia. Ahora soy consumidor de marcas nacionales y las llevo igual con el mismo orgullo que a una de renombre internacional. Ecuador es lo más. Un claro ejemplo es Gustavo Moscoso, realmente amo sus sacos.

¿Cuál es tu pieza predilecta a la hora de construir un outfit?

Los zapatos. Te puedes poner una toalla encima y unos buenos zapatos y estás. El segundo más importante es un buen perfume.

¿Cuál es tu estación climática ideal para vestirte?

Otoño y primavera, porque puedes jugar más que en verano e invierno.

¿Cuáles son tus tonalidades favoritas?

El negro invadió mi clóset y cada día se expande más (culpa de mi mamá), pero adoro el azul, café, gris y el rojo. Podría salir de rojo entero para darle color y drama a mi vida.

Este look de traje azul satinado lo combina con un cinturón de una de sus marcas favoritas, Moschino. Lo usaría para un evento nocturno. Juan Diego Delgado (Ig : @jdiego_del)

LOOKS PARA 'DE TODO UN POCO'

Entre risas, Andy revela que construyó estos outfits en poco tiempo pero que, actualmente, piensa como cualquier citadino de alguna capital mundial.

“Por ejemplo, la gente de Nueva York no regresa a sus casas a cambiarse si tienen algo por la noche, siento que esto les hizo pensar en vestirse inteligentemente”, señala.

La clave está en que la ropa que uno se pone para salir a trabajar la pueda adecuar por si sale algo imprevisto, se puede poner o sacar algo, y así le da otro aire al look. “Aquí encuentras de todo un poco, para el día, la noche, una fiesta o un coctel”, finaliza.

El negro es el gran protagonista de su armario y le encanta poder mezclarlo con otros colores y texturas. Aquí un look ideal para un cóctel. Juan Diego Delgado (Ig : @jdiego_del)

Fotos cortesia Juan Diego Delgado (Ig : @jdiego_del). Producción: Alejandra Cereceda (Ig: @alecereceda83). Backstage: Steven Moncada (Ig: @stevenmoncadaa). Locación: Mansión Matilde, Casa del Parque Cuenca (Ig: @mansionmatilde).