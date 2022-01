Antes de ser un arácnido en mallas, Andrew Garlfield soñaba con ser el príncipe de una tierra lejana llena de magia y animales fantásticos. Pero aunque soñó con todas sus fuerzas no se le cumplió. Y parece que aún le queda algo del amargo momento en su corazón.

Así lo reveló recientemente a la revista Variety. Allí explicó que hizo pruebas para la película de Disney, 'Las crónicas de Narnia', y aunque estuvo a punto de conseguir el papel este se lo dieron a Ben Barnes. Así es, por poco conocemos a un Príncipe Caspian muy diferente.

Ellos fueron los finalistas para los directores de casting, sin embargo en la última prueba ya no fue llamado de vuelta. “Recuerdo que estaba tan desesperado. Hice una audición para el príncipe Caspian en Las crónicas de Narnia y pensé: 'Esto podría ser, esto podría ser'", recordó. “Y ese apuesto y brillante actor Ben Barnes terminó obteniendo el papel. Creo que fue entre él y yo, y recuerdo que me obsesioné mucho en ser parte de ese filme”, contó en forma de anécdota. No existe ninguna rivalidad entre ellos.

El joven Andrew, que pensaba que tendría ya su gran protagónico, fue a su agente para preguntarle qué había sucedido. Y aunque este se negó reiteradamente, le confesó tras varios intentos lo siguiente: "Es porque no creen que seas lo suficientemente guapo, Andrew".

“Ben Barnes es un hombre muy guapo y talentoso”, expresó. “Entonces, en retrospectiva, no estoy descontento con la decisión y creo que hizo un trabajo hermoso”.

En el mundo de la actuación todo puede suceder, pero sin duda creemos que cada papel llega en su momento. Ahora él goza del éxito gracias a 'Spider-man: No way home' (la cinta más taquillera del mundo) y en el musical 'Tick, Tick… boom' de Netflix.