El actor Andrés García, nacido en República Dominicana y radicado en México, murió a los 81 años tras acarrear diversos padecimientos que lo mantenían en cama. Tenía proyectos pendientes, como la realización de su serie biográfica y reconciliarse con sus tres hijos.

El protagonista de telenovelas como 'Tú o nadie' y 'Mujeres engañadas' y cintas como 'Pedro Navaja' quería en su epitafio la siguiente frase: “no son huevos al gusto, sino al gusto de mis huevos”.

Mientras que en su funeral propuso que sonara el corrido Casquillos de mi cuerno en una versión interpretada por las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga. Su esposa Margarita Portillo dio a conocer que el funeral tenía previsto llevarse a cabo en Acapulco.

“Andrés recibió una transfusión el domingo 2 de abril, en el hospital Santa Lucía. El mismo día regresamos a casa, pero su cuerpo ya estaba muy cansado. Recibió la extremaunción el lunes, estando yo a su lado, así como mi hermana y su enfermero”, contó.

El actor se encontraba hospitalizado desde finales de marzo del presente año debido a una neumonía bacteriana. También padecía cirrosis, enfermedad que le fue diagnosticada el año pasado.

El 5 de julio, también sufrió un golpe en la cabeza, por lo cual fue hospitalizado. Este incidente fue ocasionado porque tropezó y se sentía muy cansado y débil.

En noviembre de 2022, Margarita Portillo reveló que Andrés sufrió una sobredosis por cocaína que lo hizo acabar en un centro de salud.

A lo largo de su vida también padeció cáncer de próstata y una cirugía en la columna.

Sus esposas...

Fue uno de los actores de más popularidad sobre todo entre las décadas de los 70 y 90. Pese a sus problemas de salud nunca dejó de sentirse un galán. Y es que en su vida privada conquistó el corazón de varias mujeres, pero solamente cuatro de ellas se casaron con él.

Contrajo matrimonio por primera vez en 1967 con Sandra Vale. Con ella mantuvo una relación de seis años. Fruto de ese amor nacieron sus hijos Andrés García Jr. y Leonardo García, este último es uno de los más conocidos debido a que también es actor y tiene un gran parecido a su progenitor.

Un año después de su separación de Sandra Vale, Andrés contrajo nupcias con Fernanda Ampudia, aunque su relación no duró mucho tiempo. Con ella el actor procreó a Andrea García, su única hija. Durante varios años, padre e hija estuvieron separados e incluso antes de que él falleciera, la actriz intentó buscarlo, pero no dio resultado.

Su tercera esposa fue Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante. Ambos se dieron el sí en 1980 y aunque parecía que por fin el galán había encontrado el amor, anunciaron su separación en 1992. Sonia murió en julio del 2018 a los 78 años por un paro cardíaco.

En 2011 Andrés García se casó con Margarita Portillo, su última esposa (foto). A la pareja, que se conoció por un sobrino de Portillo, siempre se la vio muy unida. Sin embargo, a mediados del 2020 él reveló que se había separado de ella, aunque llevaban buena relación. Poco después de un año del anuncio de su separación retomaron su vida juntos. Margarita estuvo pendiente del actor durante sus últimos días.

Con su esposa Margarita Portillo. Redes

Su sexualidad

Andrés García era muy abierto al hablar sobre su sexualidad, por ello en muchas ocasiones hizo polémica al sincerarse sobre la forma en que siempre buscaba mejorar su intimidad.

Confesó que se había puesto una ‘bombita’ que lo había salvado de no perder su título de galán. Sufrió de cáncer de próstata, enfermedad que le causó muchos problemas.

“Con la radiación te queman ciertos nervios que no son a propósito, sino que ellos se centran en los puntos del cáncer, pero te vuelve impotente”, indicó.

“Si yo hubiera sabido que ‘la bombita’ es tan efectiva y tan práctica para aumentar el juego sexual, me la hubiera puesto antes, es una maravilla”, agregó.

Se fue a Estados Unidos para que le explicaran a detalle cómo utilizarla y, después, él se volvió un experto. Viajó por el país dando clases sobre su uso y las ventajas que tenía la prótesis. Se convirtió en su más grande promotor.

Además de la prótesis, el actor también habló por años de los beneficios de la uña de gato, planta a la cual le agradeció haber superado el cáncer de próstata.

El principal uso que le daba fue para aminorar los fuertes dolores que le provocaban las quimioterapias que le aplicaban.

En repetidas ocasiones adjudicó que había logrado curarse por la uña de gato y debido a ello comenzó a hacer comerciales para promocionar su consumo, esto también le hizo ganar cientos de dólares, según mencionó él en diferentes entrevistas.

Inclusive manifestó que fue tan bueno el efecto que tuvo la planta en él, tanto en su salud como en su economía, que se dedicó a su estudio.

Los infomerciales del histrión se volvieron tan populares en cierto sector del público, principalmente en Perú, de donde es originaria la uña de gato, que se vio involucrado en un proceso legal por ella.

Años después, García culpó al gobierno de Estados Unidos de ya no poder utilizar la uña de gato ni hacerle publicidad porque la prohibieron y, además, ya no estaba a la venta la que era eficaz, sino una variante que no servía.