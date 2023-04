Andrés García (81) falleció el 4 de abril. La actriz Maribel Guardia recordó sus conversaciones con el actor, nacido en República Dominicana, con quien en varias ocasiones compartió escenario y reveló detalles de su vida personal, confesándole que tuvo al menos 17 hijos.

Fue durante un encuentro con la prensa que ella, además de lamentar la muerte de su compañero y amigo, contó algunas de las anécdotas que vivió a su lado, comentando que era “muy mujeriego” e inclusive llegó a intentar conquistarla, algo que nunca logró.

“Cuando lo conocí, me coqueteó, pero a mí un hombre como Andrés me daba miedo, porque era de los que se lanzaba, y a mí ese tipo de hombres nunca me han gustado”, agregó.

Aseguró que fue uno de los motivos por los que Andrés García tuvo más de 15 hijos y que, además, ella conoció a uno de ellos que vivía en el extranjero.

“Era muy cálido, bueno, en esa época, yo supe que tenía 17 hijos porque él me lo dijo y cuando fuimos a República Dominicana tenía una hija, pero no sé qué pasó con ellos. Sabrá Dios la relación que llevó con ellos, no lo sé”.

Maribel confesó que así como no sabe qué pasó con la familia de Andrés, tampoco sabe por qué los tres hijos reconocidos del actor se alejaron de él, solamente Leonardo asistió a su funeral.