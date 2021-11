La nostalgia que tiene Andrés Cepeda por la música del pasado lo motivó a crear 'Si todo se acaba', su último sencillo en colaboración con el mexicano Joss Favela. Luego de que la disquera de ambos los presentara, se dieron cuenta de que tenían referentes artísticos en común, específicamente con ese pop que se escuchaba en los años 2000 y que era un sonido muy romántico.

A partir de ese momento, todo empezó a fluir entre los dos. Y aunque al principio Cepeda tenía en mente que Favela le diera una canción compuesta por él, todo llevó a que puedan hacerla y cantarla juntos.

Cerca ya de cumplir 30 años de carrera, el intérprete de 'Besos usados' conoce cómo se mueve el negocio y, aún así, arriesga a presentar lo que verdaderamente resuena con él. Es precisamente esa valentía la que su público distingue y agradece.

Como de costumbre, conversar con el colombiano es un auténtico placer. Entérese de todos los pormenores de su carrera que le contó a EXPRESIONES.

“Si todo se acaba, volvemos a empezar”

Cepeda asegura que durante el periodo de aislamiento por la pandemia permaneció encerrado en su casita de campo, cerca de Bogotá. Hacía música y buscaba aliados y colegas para hacer colaboraciones.

“Una de las personas que tenía en mente era un compositor que había escuchado en las voces de otros artistas, eran canciones muy buenas y buscaba quién la había hecho. Me di cuenta de que todas eran de Joss Favela".

¿Por qué se decidieron por 'Si todo se acaba'?

Porque tiene un toque muy suyo, muy regional mexicano, en su melodía y en su letra. Lo quise traer por medio de mi producción a un sonido pop rock. Es una ‘power balad’, de esas que no oímos hace tiempo.

Si pudieras quedarte con solo un aspecto del tema, entre la letra, la melodía, las interpretaciones vocales y los arreglos, ¿cuál sería?

De lo que hicimos, me gusta muchísimo la letra y también cómo quedaron nuestras voces. La interpretación se siente muy intensa, muy desgarrada, muy fuerte y eso me gustó mucho. Todo eso lo hicimos a distancia hasta que vinimos a hacer el video y Joss pudo viajar a Colombia.

Este es un tema que no entra en el tipo de consumo rápido y excesivo de la música que se vive hoy en día, sino que invita a hacerlo de manera más lenta...

Uno procura invitar al oyente a esa reflexión, a consumir este tipo de música de una manera más tranquila, poniendo más atención a la letra que de costumbre. Un consumo menos voraz y superficial. Esa es una cosa que tratamos de hacer un poco adrede con Joss y es algo que he venido haciendo en mis últimos álbumes, invitar a la gente a incorporar la música de una manera más profunda en su experiencia. Que no sea solo un paisaje que nos acompaña con el que podemos bailar o tararear, que está muy bien tenerlo, pero hay que tener otras instancias. De lo contrario, se volvería la experiencia de la escucha musical un poco plana. Me parece interesante presentar opciones distintas.

La Asociación de la Industria Discográfica en Estados Unidos reveló que la música latina aumentó casi al doble los ingresos en comparación a la anglosajona. Para muchos artistas nuevos puede parecer obvio porque la música en español es lo que hoy se escucha, pero tú viviste otra época, una un poco más complicada…

Es muy diferente. Es muy sorprendente y muy especial, como tú decías, a una persona muy joven le puede parecer muy obvio, pero ha sido un camino muy largo que ha tenido que recorrer la música latina para llegar a donde está hoy. Ha sido un camino de penetración y persistencia tremendo y nos dice mucho que se puede superar la barrera idiomática y cultural. Nunca había sucedido, es fruto de un proceso muy largo que no solo tiene que ver con la música, también con el cine, con los productos audiovisuales, personajes que están saliendo en estos medios. La cultura latina ha cobrado gran importancia, incluso a nivel político. Cuando un político americano sale a hacer campaña, entre sus principales preocupaciones está la población latina.

Y si todo se acaba…

Pues, volvemos a empezar.

De paseo por El Cajas

Junto a su esposa Elisa Restrepo, Andrés Cepeda visitó el Parque Nacional Cajas, ya que está de paso por el país por los conciertos programados en Azogues en un evento de la Municipalidad.

El próximo año regresará al país junto a su compadre Fonseca para la gira que hacen en conjunto y también tendrá algunas presentaciones en solitario.