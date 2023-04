Tras su triunfo en el reality 'El poder del amor', Andreína Bravo (26) dio un giro total. Es querida por sus 1, 2 millones de seguidores en Instagram, los cuales la defienden a capa y espada; pero criticada muy duramente por cierto sector de la prensa. La Bandolera, que inició su carrera como solista en 2021, acaba de lanzar el tema Hater y una colección de productos con su imagen.

Cuando se conversa con la cantante urbana y presentadora, se recuerda a la fallecida Sharon, a quien siempre se le cuestionó su talento, pero era muy trabajadora y se reinventaba. Andreína recibió tres galardones en los Premios Charts Ecuador: solista femenina del año, canción del año por 'Arte' y artista del año.

Ha corrido mucha agua bajo el puente luego de su paso por el reality turco El poder del amor. ¿Cómo ha madurado Andreína?

Antes me gustaba complacer a todo el mundo, porque provengo de una familia que siempre ha sido muy solidaria. Tengo el chip en mi cabeza de que más gana el que ayuda que el que recibe. Pero en el medio donde me desenvuelvo es diferente. Hay que hacer las cosas bien, pero no para que nadie te aplauda, sino por ti mismo. Indigna pasarse la vida diciendo lo que tú no eres a la prensa amarillista o a los que quieren desmerecer el trabajo hecho. Inventan solo para generar.

¿Qué es lo más duro cuando la atacan?

Ver a mi madre (Irma) llorar ha sido lo peor. Soy del medio, pero ella no. Se han dado momentos que la han molestado, la han incomodado, han ido a su local a tocarle la puerta. Eso me desestabiliza. Verla mal me hace sentir mal a mí también. Soy su hija y lo que quiero es que mi madre se sienta orgullosa de mí. Cuando doy entrevistas es para que la gente me conozca más; no para que inventen solo para generar.

De ella se ha dicho que mete la nariz más de la cuenta porque quiere manejar su carrera.

Jamás. Mi mamá es mi motor y mi soporte.

No han faltado los que dicen que usted es creída, pedante, que está sobrevalorada...

(Risas) Me considero una chica que quiere ser mejor cada día. No soy eso que afirman en mala onda. En las redes sociales y en los medios se deja de ser lo que eres y muchas veces nos convierten en otras personas que no somos.

Se le cuestiona la voz, el talento como a la fallecida Sharon.

Un artista nunca termina de aprender, un artista es un todo, no solo en lo vocal. Además es importante cómo se expresa con su música, cómo monta sus shows y cómo conecta con su público. Estoy muy orgullosa de lo logrado. Me encantaría ir al Festival de la Canción de Viña del Mar. Me preparo para ello, uno de mis sueños y objetivos es estar ahí, pase lo que pase.

Acaba de lanzar el tema 'Hater'. ¿A quién se lo dedica? Porque es un término que significa ‘odiador’ en redes sociales.

Está dedicado a la gente que critica. Ahí digo: ‘Vive tu vida y déjame vivir’. Trato de hacer conciencia de alguna manera, sé que el odio nunca va a parar. Yo viví el ‘hate’ (odio) desde niña con el bullying en el colegio, en el trabajo y ahora con los medios.

Shakira le dedica canciones a la situación que atravesó con Piqué, ¿usted ha hecho algo similar?

Como artista, creo que la música es para eso. Con una canción se puede decir lo que no se puede expresar de otra manera. Yo la escribí con mi compositor Lino Lisi. Próximamente sacaré un EP que se llama 'Esencia'. Cada tema saldrá como sencillo y el último será una sorpresa. Ya tengo otro listo dedicado a una persona que, a pesar de las dificultades, ha estado conmigo. No puedo decir su nombre.

Aquello suena a algo sentimental...

(Risas) Es sentimental, pero me lo reservo. Mi corazón está feliz, (estoy) enamorada de la vida, del trabajo. Para mí, lo importante es estar con alguien con principios y valores. Cuando lo encuentre, todos lo sabrán. Para estar con una persona hay que tener disponibilidad de tiempo.

En Los Hackers de la farándula le han dado palo mañana, tarde y noche.

Han buscado la manera de que yo responda o me frustre. Mis padres me han enseñado la resiliencia, es algo que se debe trabajar cada día y ponerla en práctica. Lo que digo en el nuevo tema es que “el enemigo tiene el poder cuando se lo das”. Para mí, son palabras que caen al suelo. No puedo estar todos los días defendiendo mi integridad. Al final, solo me interesa mi paz mental, no es algo que me hace ni más ni menos. La gente se da cuenta de todo.

Se ha convertido en una especie de influencer para muchos...

No creo que un influencer lo sea por la cantidad de seguidores. No importa si la comunidad es pequeña o grande, lo importante es el contenido que se comunica.

Sus seguidores se hacen enemigos del que se ‘atreve’ a decir algo en su contra.

(Risas) Existe una comunidad muy linda que me conoce, no por lo que ve, sino por lo que siente. Hemos logrado una gran conexión.

Tiene un nuevo representante artístico, Jorge López. ¿Cómo quedó su situación legal con Ronnie Rodríguez, quien siempre alegó que invirtió mucho dinero en usted?

Siempre estuve tranquila. La gente puede decir lo que quiera, pero debe probarlo. Yo tengo las pruebas en las manos, cuento con el apoyo legal. Cuando ocurrió el problema, me asesoré con dos abogados. Trabajo con mi equipo. Antes esperaba que hicieran todo por mí, (ahora) soy como mi propia jefa. Me encantaría que el día tuviera 30 horas. Cuando se tiene pasión y las ganas de sacar un proyecto y una familia adelante, se lo logra. Ser mi propia jefa hará que no me vean la cara. Planifico giras en otros países. Pronto viajaré a Panamá.

Ahora es imagen de algunos productos...

Estoy feliz con mi colección, que incluye camisetas, agendas, oversize y además lancé mi página web (andreínabravomusica). Hay gente de Panamá, Puerto Rico y Colombia que está interesada en mis productos.

Muchos estuvieron convocados a Locos x ayudar, conducida por Dayanara y Jonathan Estrada, a favor de los afectados en Alausí. ¿Por qué cree que no la consideraron?

No recibí la invitación, no sé qué pasó, tienen mi teléfono y me he llevado bien con ellos. Lo comento de esta manera porque se dijo que yo no quise ir.

Se habló de que habría una tercera temporada de 'El poder del amor', pese a que la segunda no tuvo éxito.

Yo salí de la primera temporada y me desconecté, no sé qué ocurrió, me fui agradecida con los turcos. Cuando la tierra tembló por allá, me preocupé por ellos.

Su ex Miguel Melfi quería ver preso a Mauricio Altamirano por los comentarios que el presentador hizo del panameño.

Yo no me muero de rabia con los medios porque no los veo.

Las relaciones que se iniciaron en el reality terminaron. Casi siempre ocurre eso.

El programa era un experimento social de cómo personas de diferentes países, costumbres... pueden mantener una relación. El amor es incierto y finalmente en el espacio se dio compañerismo.

Se alejó de la TV, pero no la descarta. Cortesía de Wolf StudioS.

Don Day aflojó la lengua en las redes sociales y con las malas palabras que expresó quedó mal parado.

Vi el video. No soy de las personas que harían algo así, por ello no lo entiendo. Ojalá esté bien.

Arrasó en los Premios Charts Ecuador. ¿Se lo esperaba?

No me lo creía. Muchos pagan para que suene una canción. Ellos me dijeron que todo fue orgánico: los fans pidieron mis temas. Eso me llena porque no se puede comprar ese cariño.

Se alejó de la TV. ¿Ya no está en sus planes?

TC es mi casa, siempre he estado agradecida por las puertas que se han abierto y que no se han cerrado. Pero me he dado un espacio lejos en la ‘tele’ para darle mi amor, ganas y esfuerzo a lo musical. Prefiero apartarme del camino y no hacer algo de manera mediocre, no puedo decir sí a todo. Amo al público.

¿Volvería a participar en un reality?

Ahora no. No sé si más adelante esté en otra posición y diga que sí.

¿Presentaría un programa de farándula o saldría corriendo?

Depende de la farándula. Me gusta comunicar y apoyar.