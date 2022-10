Andreína Bravo no dio una entrevista a Lazito de la Farándula y esa fue razón para que ‘los hackers’ la atacaran. Incluso en el Instagram del programa se publicó la pregunta: “La Bandolera ahora está diva, ¿ha perdido la humildad?”. Eso provocó que los seguidores y el público en general reaccionaran y se convirtiera en tendencia la frase #BastaDelAcosoEcuavisa.

Las respuestas a la pregunta que hicieron fueron varias: henrybsc2017 opinó: “¿Y para qué quieren que les dé la entrevista?, para polemizar lo que dice. Tracalada de serpientes”. pialeon11: “Ella no es artista, ya mismo se cae de esa nube de algodón donde algunitos la subieron y se va a dar durísimo”. vallejostepfy: “Lo mejor que pueden hacer es no buscarla para entrevistarla y ella tiene todo el derecho también de negarse”. camila_quimicaceres: “Ella no se debe a la farándula, sino a su público. Son bien cara de tucos, tras que hablan cosas que no son, quieren que les den una entrevista”. quilmarortens: “Se cree la gran cosa, que se baje de esa nube”. michelle_constante0302: “Ella en ningún momento hizo nada, fue su productor quien no le dejó expresarse”.

AU-D y Meche Cuesta, quien es mamá de Mare Cevallos, se solidarizaron con la cantante y desaprobaron lo ocurrido. Ella manifestó que era lamentable que un canal tenga en su pantalla un contenido tan malicioso y misógino.

El productor Christian Rodríguez, de TC, quien fue la persona que acompañaba a la cantante, dijo: “No tenemos nada que acotar”.

Andreína es especial, pero si es tan diva y no quiere hablar por las razones que sean, ¿por qué la toman en cuenta, por qué le ruegan? Con la excusa de estar haciendo su trabajo, muchos reporteros no se dan su lugar ni se dan a respetar, se exponen. Saben que es mediática y les va a generar contenido. Además es normal que si le dan palo desayuno, almuerzo y merienda, no quiera hablar.

´Los hackers' del Canal del Cerro. Cortesía.

“Lazito no se respetó”

“Primero, no lo considero acoso, pero creo que quien no se respetó y no se dio su lugar fue el reportero Lazito. Cuando alguien no quiere hablar o no puede, no hay que insistir. Además se nota que ella iba a hablar, pero no la dejaron. Para mí, la persona del staff no actuó bien, se olvidó de que es artista y no solo imagen de su canal. Se debe a su público, al menos que Andreína tenga un contrato de exclusividad; pero aunque sea así, debió decir que no podía dar declaraciones”.

Karen Lasso, comunicadora

“A la prensa se la debe respetar”

“¡La creen intocable! Ella se debe a su público, y a la prensa se la debe respetar. No una ni dos ni tres veces Andreína tocó las puertas de canales, prensa escrita y radio. Ahora solo acepta las preguntas que le convienen. No entiendo su divismo”.

Pilar Vera, reportera

“Debió decir que no podía hablar”

“Debe primar el respeto tanto del reportero como también de las personas que estaban con Andreína. Creo que la mejor decisión hubiese sido hablar con cariño y respeto, decir que no podía hablar porque estaba ocupada y que en otra ocasión daría la entrevista, no actuar de esa manera. Quizá no pudo expresarse porque ella pertenece a TC, pero hay formas de decir que no”.

Evelyn Vanessa Calderón, presentadora

“El periodista no es la noticia”

“El show vende, genera rating y dinero para cubrir la nómina, pero el recurso de victimizarse y glorificarse a la vez debe ser bien utilizado. Un programa de entretenimiento con el fin de conseguir una información no puede justificar el agredir a una fuente de información. Ni el reportero, a sabiendas de cumplir con su labor y llenar su cuota de notas, no puede ni debe interponer su integridad y traspasar la delgada línea del ‘no quiero’ o ‘no puedo’ darte una entrevista.

Peor cuando el personaje ha sido ‘destruido’ en el canal donde el comunicador labora y más si el entrevistado pertenece a la cadena de la competencia. Desde ese momento sabemos que el acercamiento será complicado. También se debe analizar que las redes sociales son manipulables, al igual que el rating y los reporteros. Pero lo que no es manipulable es la premisa de que ‘el periodista no es la noticia’, a no ser que el atacante sea una mega estrella o celebridad, como cuando un guardaespaldas de Lucero intimidó a los reporteros con un arma”.

Stalyn Ramos, comentarista de farándula.