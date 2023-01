El reguetón suele tener, en la mayoría de los casos, exponentes varones. Y en Ecuador esto se acentúa. Por eso, Andreína Bravo quiere comenzar a tomar la batuta para hacer un matriarcado ecuatoriano en este género. Aunque sigue apoyada por varones, ya que en este caso su canción Matriarcado es producida por Rocko y Blasty, Explícito y Dexxter.

Sin embargo, todo va por buen camino y en sus videoclips siempre lo protagonizan las mujeres siendo ella la líder del grupo.

Matriarcado es la primera canción en la que la intérprete entra de lleno al rapeo. Tiene un par de samples del tema Dale pa’ tra (Back it up) de Notch, publicado en el 2007. Con lo que intenta retomar el sonido clásico del reguetón.

Por este lanzamiento, tan pegado al inicio del año nuevo, (fue estrenado el 30 de enero) celebra con sus colaboradores más cercanos en una fiesta privada. Además, agradece a sus fanáticos en redes sociales que pusieron al tema en el top 9 de las tendencias de YouTube. En menos de 24 horas ya había conseguido 28.266 visualizaciones.

“Quiero agradecerles a ustedes que nunca me han dejado sola. Hoy más que nunca los siento cerquita de mi corazón. No soy de mostrarme vulnerable… pero hay cosas que no entiendo por qué me suceden. Solo sé que su cariño me da muchas fuerzas para no rendirme”.

A EXPRESIONES le asegura que las canciones que hace es porque refleja el momento emocional que vive, por eso el reguetón romántico queda fuera de su radar por un tiempo. “Es para bailar, disfrutar, perrear. Para disfrutar del fin de año y de los carnavales”.

De esta canción y de su equipo de trabajo resalta que siempre apoyan sus decisiones. “Siempre me prestan atención, confían en lo que digo y cómo puedo defenderla al público”.

El videoclip, filmado en Guayaquil, muestra una coreografía junto a seis bailarinas, quienes protagonizan la propuesta dirigida por Bow. “Quería que se vea callejero, que se sienta el perreo. Que se sienta el matriarcado. Las mujeres salimos a hacer lo que nos da la gana, seguras, sin dañar a nadie. Quiero que empecemos el 2023 empoderadas y rodeadas de mujeres fuertes”.

La más caliente del 2022

Con el apoyo de sus fans, la artista estuvo innumerables veces en las tendencias de Twitter, ya sea por su paso en el Festival Heat o por el estreno de sus canciones. Arte fue la más importante para este 2022 y por eso consiguió la distinción como mejor tema de pop/urbano en el país en la votación de La más caliente del año en Radio Punto Rojo.Aquí se llevó el primer lugar por votación popular.