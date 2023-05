El tiempo pasó sin que la exreina y periodista guayaquileña Andrea Bernal (43) se diera cuenta. En octubre cumplirá 15 años viviendo en Bogotá, Colombia, aunque inicialmente pensó que se iba a quedar solo dos. Es presentadora de 'Noticias RCN', el informativo estelar de RCN, y hace entrevistas en NTN 24.

Hija de padres colombianos (Pilar y Óscar), tiene doble nacionalidad y un hijo llamado Ignacio (8). El pasado marzo estuvo nominada por primera vez a los Premios India Catalina como mejor presentadora de noticias.

Visita la tierra que la vio nacer, más por trabajo que por placer. En los últimos tres años ha sido la moderadora de los debates presidenciales organizados por la Cámara de Comercio de Guayaquil. EXPRESIONES conversó con ella.

¿Hace 15 años qué la motivó a marcharse del país?

Apliqué porque supe que iban a abrir un canal internacional NTN 24. Mi mamá que vive en Bogotá me lo contó. Entonces laboraba en Ecuavisa, Quito. Sin imaginarlo me llamaron y fue difícil decir que no, porque me ofrecieron ser directora del noticiero y presentadora. Pensé que iba a estar un rato y volvería a Ecuador.

Incluso cuando se lo comuniqué a Xavier Alvarado Roca, el propietario del canal, me dijo que en dos años iba a estar de regreso. Siempre que tenemos la oportunidad de conversar, nos reímos de esos dos años que se volvieron muy largos.

Si pudiera dar marcha atrás, ¿volvería a tomar esa decisión?

Mil veces. Ecuavisa fue mi gran escuela, la universidad de la vida. Era reportera de calle y por primera vez me presenté en un set. Aquí hice la maestría, dirigí noticieros y un espacio de análisis político ('Zoom a la noticia').

Además hice una pausa de un año para irme a Washington, porque el que era ministro de Defensa en Colombia (Juan Carlos Pinzón) y que luego lo nombraron embajador me pidió ayuda en Comunicaciones. En el canal me dieron permiso. Me quedé un año calendario, una gran experiencia en todo sentido.

Muchas veces, en otros países hacen sentir al que llega como bicho raro.

Antes de llegar al informativo estelar, hice un montón de cosas. He escalado. No me he sentido discriminada, lo que ocurre es que las personas siempre nos sentimos extranjeros, a pesar de que mis padres son colombianos y nunca fue este país extraño para mí, ya que viajaba en las vacaciones. Pero la infancia y adolescencia nos marcan tanto en la vida, que nos quedamos con ese lugar en el que fuimos felices. Me refiero a Guayaquil.

Después de 15 años, ya se le ha pegado el acento.

Hay gente que cree que soy venezolana, peruana... Me sirve para el noticiero porque en Colombia los acentos son más neutros.

¿Qué tan complicado ha sido hacer periodismo en Colombia, un país violento?

Llegué en un momento de paz, todo estaba más tranquilo. La época de los 90 fue el periodo más violento. Yo antes solo hacía noticias internacionales. Cuando me di cuenta de que no estaba aprendiendo política colombiana, hablé con mis superiores para que me permitieran trabajar en los dos canales.

En Ecuador antes reinaba la paz. Sin embargo ya no es así, lastimosamente.

Es muy doloroso ver lo que pasa en mi país. Mis padres siempre decían que Ecuador era una isla de paz. Para mi mamá era maravilloso caminar por la ciudad tranquilamente. Duele, porque conozco los lugares donde ocurren los hechos. No comprendemos qué pasó, cómo se llegó a perder esa seguridad. En Ecuador no había guerrillas, el narcotráfico era lejano. Preocupa porque también tengo dos hermanos (Óscar Augusto y Óscar Andrés) viviendo allá.

¿Cómo es un día en la vida de Andrea?

Generalmente en las mañanas no voy al canal. Me levanto a las 06:00, preparo a mi hijo para la escuela y lo meto en el bus. A veces soy tan vaga que regreso a dormir. Dos veces a la semana practico gimnasia, no soy muy disciplinada. También presento eventos, preparo mis columnas, almuerzo con mi hijo. Tengo flexibilidad en el horario porque el noticiero lo presento en las noches.

Uno de mis proyectos es hacer un programa propio en RCN. La gente está cansada de la política, quiero hablar del tema de otra forma. Además, deseo volverme más experta en redes sociales. Andrea

No todo en la vida es trabajo. El amor de una pareja también es importante...

Aproximadamente hace cinco años me divorcié. No me gusta hablar de mi vida personal, porque toca mencionar a la otra persona. En este caso (Andrés) es el padre de mi hijo Ignacio y considero que hay que guardar respeto y estima. Es un gran papá y fue un gran compañero, pero por cosas de la vida no funcionó. Por nuestro hijo debemos ser lo más civilizados posible, mantener una relación sana. Siempre se cree que hay que tirarse los platos y no tiene que ser así.

Podemos ser amigos, somos dos personas adultas. Estaremos en los momentos felices y difíciles de nuestro hijo, entre los dos existe una buena comunicación. La vida nos muestra el camino y me siento contenta de que exista una relación que fluya.

Con su hijo, Ignacio. Cortesía

A estas alturas ya habrá alguien más en su vida.

Desde hace un año vivo con otra persona. Solo diré que se llama Fernando y es consultor político. A mí me gusta la política, no para ser funcionaria, sino para analizarla. Siempre le digo que somos un buen equipo, me ayuda (risas).

Estamos contentos y mi hijo lo quiere mucho. Ha logrado encajar en esta familia. Hay que encontrar a la persona indicada, para eso se necesita que la gente quiera comprometerse, no tiene que ser algo tóxico.

¿Han considerado dar un paso más allá?

Ya vivimos juntos. Antes nos decían que debíamos casarnos, ahora existen tantas formas de relacionarse que no necesariamente debes ir a una notaría y firmar un papel. En mi cabeza y corazón yo tengo un compromiso, que es respetarse, quererse, darse ánimo. No me quita el sueño volver a casarme.

La comunicadora quiere su propio programa político. Cortesía

Recientemente fue nominada por primera vez a los Premios India Catalina. ¿De seguro se sintió muy orgullosa?

Es un premio importante en Colombia que reconoce a los mejores actores, telenovelas y series, pero también se enfoca en presentadores y noticieros. Fue algo muy bonito, porque no solo se compite con los informativos nacionales, además regionales. Me llegó de sorpresa esa postulación. Me siento muy agradecida y fue chévere que me tomen en cuenta. Parecía que estaba en los Óscar. Me sentí muy contenta en medio de la farándula (risas).

Por cierto, ¿cómo se maneja con la farándula colombiana?

Es diferente. En Colombia existen muchas producciones dramáticas, por lo que la prensa rosa tiene más los ojos puestos en actores, actrices, directores que en los comunicadores o presentadores de noticias. Existen tantas estrellas, tantos famosos para pegarles el ojo, y no me refiero a los presentadores de noticias.

La gente en la calle es cariñosa con nosotros, pero la prensa rosa nos deja un poco en paz. No me quejo de que nos releguen, nosotros solo hacemos nuestro trabajo y aparecemos en el informativo (risas).