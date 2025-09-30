AndesFest: “Nuestra voz de protesta estará en el escenario”

La quinta edición de este festival de música andina se realizará el sábado 4 de octubre

Kjiwa es la agrupación que impulsa el AndesFest que cumplirá su quinta edición, con más de medio centenar de artistas en escena.

En la música andina las composiciones suelen ser colectivas. “Participamos todos, cada alguno aporta desde sus diferentes especialidades y conocimiento: el del charango, los vientos, la guitarra, la zampoña, la quena”. Lo afirma el docente, músico y gestor Paolo Morales.

Es productor de la quinta edición del AndesFest que este sábado, 4 de octubre (18:00; $10 por entrada), pondrá sobre las tablas del Teatro México a las agrupaciones: Arperus y Yatzuru (ambas con 25 años de trayectoria), Llamarada (“folclor que quema el corazón desde 2005”) y Kjiwa (que lleva 18 años al ritmo de sanjuanito, huayno, tinku y saya).

El festival ha puesto en escena a grupos como Inspiraciones, Kurakas, Altiplano, Andinamarka o Ñanda Mañachi, cuyo fundador, el maestro imbabureño Alfonso Cachiguango (1955-2020), participó en la tercera edición meses antes de su fallecimiento.

La historia del festival

El AndesFest –que este año reunirá a 30 músicos y 30 bailarines en tres horas de concierto– se enfoca en las agrupaciones ecuatorianas que hacen música andina, latinoamericana; antes ha convocado a exponentes de Colombia, Perú y Bolivia.

Paolo Morales destaca que la selección busca ampliar el reconocimiento musical de bandas que mantienen su discografía en plataformas y no dejan de componer. “Creemos en nuestros artistas y en la música que hacen, en su producción y valor social”, explica.

Con más de 15 años de autogestión, los quiteños Kjiwa (“la madera de los árboles que puede convertirse en artesanías e instrumentos”) tiene a Morales en la dirección y está conformada por el cantante Oscar Rea, el charanguista Walter Tobar, el guitarrista Marlon Morales, el bajista Over Gualan; Jordan Morales y Oscar Rea (hijo) en los vientos y Xavier Cherrez en la percusión.

“Uno de los objetivos del festival es tratar de llegar a varias generaciones”, comenta el director. “Cada concierto busca dar a conocer la parte andina, por eso a Kjiwa lo acompaña un ballet compuesto por Karla Morales, Diana Caseres, Tatiana Caseres y Nicole Veloz, gustamos de este arte andino, somos una familia”.

Resistencia musical y social

La constancia en la música de Los Andes es una pasión que este artista compara con la del fútbol: “no se deja ningún fin de semana”.

Al recordar el contexto del paro nacional y los sucesos recientes de Imbabura, Paolo Morales no duda: “somos afines al pueblo indígena, es doloroso el momento que se vive actualmente. Sentimos que hay un luto por el trato que se está dando a los hermanos (...) Nuestra voz de lucha, de protesta y hermandad se transmitirá en el escenario, con ese mensaje de libertad, siempre afines a una lucha social”.

La canción “Despertar”, reafirma, nació como un trabajo de grupo “en épocas duras para hablar de la hermandad, la paz al defender los ideales”, concluye el productor y letrista.

Otros músicos que se han pronunciado sobre el paro

La banda El Grooveo proyectó una ilustración de Roger Icaza realizada a partir de la fotografía en que una mujer indígena mira de frente a los escudos policiales, el miércoles 24 de septiembre, durante la jornada final del Ecuador Jazz 2025.

Los compositores Alex Alvear, de esa agrupación, Fabrikante o San Pedro Bonfim también se manifestaron en redes sociales, junto a otros artistas para reafirmar la legitimidad de la protesta social en democracia.

Entre los históricos del rock nacional que se han pronunciado en otras plataformas, Igor Icaza (Sal y Mileto) y Willy Campaña (Mortal Decision) también han mantenido una postura crítica y “respaldo a las movilizaciones”.

