Ana Torroja: la excantante de Mecano llega a Ecuador el 1 de abril

Hace más de dos décadas que el grupo Mecano se separó y de sus exintegrantes la que más destaca es la cantante madrileña Ana Torroja. Quien fuera vocalista del terceto español, a sus 63 años, regresa como solista a Ecuador tras más de seis años de ausencia.

Su show será el 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

La artista integró uno de los grupos de música pop más famosos de Hispanoamérica. Su primer álbum lo grabó como vocalista en 1980.

A inicios de la década del 90 el grupo se separó y se reencontró para un último disco en 1998. En paralelo, Ana inició una carrera en solitario que continúa hasta hoy, interpretando tanto sus temas como los de Mecano.

Viviendo en México, por un tiempo incursionó en el mundo del emprendimiento, abriendo un restaurante, Don Huevón, que era solo de tortillas. "No funcionó. Es muy sacrificado, yo no estuve allí trabajando, pero acabamos cerrando”, recordó no hace mucho en el programa El Hormiguero.