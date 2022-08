Ana Paula es jueza en el programa de Marcelo Tinelli

A inicios de año, Ana Paula Pérez, hija del músico Nerio David y la presentadora Ana Buljubasich, viajó a la tierra de sus padres, Argentina, donde ha estudiado canto, actuación y otras disciplinas artísticas.

Juan Carlos Estrada: "No me importa si alguien sufre porque actúo" Leer más

Durante su estadía surgió la oportunidad de acudir a una convocatoria hecha por el equipo de Marcelo Tinelli para ser parte del panel de jueces de su nuevo espacio 'Canta conmigo ahora' que se emite por Canal Trece.

Ella fue elegida como jueza del concurso de canto, versión argentina de la franquicia británica 'All together now' y es una idea original de la BBC One que está adaptado y producido por LaFlia Contenidos.

Reúne a cien jueces, ya sean cantantes, coach, productores musicales y profesores, quienes son espectadores de profesionales y amateurs que intentarán ganar el concurso. Algunos de los que integran este grupo son figuras como el venezolano José Luis Rodríguez y el mexicano Cristian Castro. Paulina Rubio iba a estar, pero la enfermedad y muerte de su madre, Susana Dosamantes, se lo impidió.

"No mediar es alargar un problema", dicen abogados sobre el caso de Érika Vélez Leer más

Con este proyecto, Marcelo Tinelli quería cambiar de formato, luego de estar al frente de 'VideoMatch/ShowMatch'. Ya estaba desgastado y últimamente la sintonía no fue la mejor.

Según la orgullosa mamá de Ana Paula, Ana Buljubasich, “se trata de una apuesta muy grande con una producción que requiere de una inversión millonaria al estilo de Tinelli. Por las grabaciones es medio complicado contactarse con Ana Paula, además anda de un lado a otro y las distancias son tremendas en Buenos Aires, donde vive”.

Añadió que su hija ha aprovechado para recorrer el país gaucho. Ya ha visitado San Juan, Bariloche, Córdoba y Ushuaia, ubicado en el extremo sur de Argentina. Algunos lo llaman el fin del mundo. Ana quiere visitarla, pero el frío que hace en estos meses no se lo permite. Es muy friolenta. Lo más probable es que la cantante visite a su familia en las fiestas navideñas.